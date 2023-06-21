En düşük memur maaşı 22 bin TL'ye çıkıyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli zammı ile ilgili düzenlemenin temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini bildirdi. Işıkhan, en düşük memur maaşının ise 22 bin TL olacağını açıkladı.
Haber Merkezi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Memur-emekli maaş zammı temmuz ayında TBMM'den geçecek" dedi.
Işıkhan ayrıca, "En düşük memur maaşı net 22 bin TL olacak" açıklamasını yaptı. Işıkhan, "Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Hedefimiz torba yasa ile paydaşlarımızı memnun edecek bir düzenleme yapmak" diye konuştu.
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