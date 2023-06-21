En düşük memur maaşı 22 bin TL'ye çıkıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Memur-emekli maaş zammı temmuz ayında TBMM'den geçecek" dedi.

Işıkhan ayrıca, "En düşük memur maaşı net 22 bin TL olacak" açıklamasını yaptı. Işıkhan, "Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Hedefimiz torba yasa ile paydaşlarımızı memnun edecek bir düzenleme yapmak" diye konuştu.

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