En düşük memur maaşı 3 bin TL'yi geçecek

06 Haziran 2018

Maliye Bakanı Naci Ağbal, temmuz ayında memur ve emeklilere yansıtılacak zamla ilgili açıklamalarda bulundu.

Naci Ağbal, temmuz ayında memur ve memur emeklilerine normal yüzde 3.5'lik zammın yanı sıra enflasyon farkı zammı da yapılacağını hatırlattı.

Ağbal, Haziran enflasyonunun sıfır çıkması durumunda dahi ek yüzde 2.39'luk zam yapılacağını ve bu durumda en düşük memur maaşının 2 bin 839 liradan 3 bin 50 liraya çıkacağını söyledi. Ağbal, En düşük memur emeklisi maaşının da 1977 TL'den 2094 TL'ye yükseleceğini ifade etti.

Bakan Ağbal, memur maaşlarında yapılan her yüzde 1 artışın bütçeye 2,3 milyar TL ek maliyet getirdiğini dile getirerek, "Haziran ayında ilave olarak enflasyonda yukarı yönlü bir gelişme olursa 1 Temmuz itibarıyla 1 kuruş eksik olmaksızın maaşlara yansıyacak" şeklinde konuştu.