En düşük okul servisi ücreti 4 bin 228 TL oldu

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İzmir’de okullar açılmadan önce velilerin bütçesini yakından ilgilendiren servis tarifesi belli oldu. Yeni eğitim-öğretim sezonu öncesinde öğrenci ve personel servislerine yüzde 20 zam yapıldı.

Ulaşım Komisyonu tarafından maliyet artışları gerekçe gösterilerek hazırlanan zam teklifi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ağustos ayı toplantısında oy birliğiyle kabul edildi. Böylece yeni servis tarifesi resmen yürürlüğe girdi.

Yeni tarifede öğrenci servis ücretleri mesafeye göre belirlendi. En kısa mesafe olan 0-6 kilometre için servis ücreti 4 bin 228 TL oldu. Mesafe uzadıkça ödenecek ücret de artıyor. Yeni tarifeye göre;

0-10 kilometre: 4 bin 481 TL

0-15 kilometre: 5 bin 304 TL

0-20 kilometre: 6 bin 364 TL

0-25 kilometre: 7 bin 78 TL

0-30 kilometre: 7 bin 798 TL

0-35 kilometre: 8 bin 170 TL

0-40 kilometre: 8 bin 639 TL

Yüzde 20’lik artış, okul öncesi ve özel eğitim kurumlarında kullanılan servisleri de kapsıyor.

Bu grupta 0-3 kilometre için daha önce 3 bin 653 TL olan ücret 4 bin 384 TL’ye yükseldi. 0-40 kilometrelik en uzun mesafenin ücreti ise 8 bin 228 TL’den 9 bin 874 TL’ye çıktı.

Velilerin ödeyeceği tutarda rehber personel gideri de önemli bir kalem oluşturuyor. Rehber personel için talep edilen ücret, taşıma bedelinin yüzde 25,49’u üzerinden yeniden hesaplandı.

Standart öğrenci servislerinde rehber personel gideri dahil edildiğinde 0-3 kilometrelik mesafe için toplam ücret 4 bin 586 TL, 0-40 kilometrede ise 10 bin 842 TL oluyor.

Özel eğitim ve okul öncesi servislerinde rehber personelle birlikte toplam bedel 0-3 kilometrede 5 bin 501 TL’ye, 0-40 kilometrede ise 11 bin 478 TL’ye kadar çıkıyor.

Personel servislerine de zam

Zam yalnızca öğrenci servisleriyle sınırlı kalmadı. Kamu ve özel sektör çalışanlarını taşıyan personel servislerinin tarifesi de yüzde 20 artırıldı.

10-17 koltuklu araçlarda ilk kalkış ücreti 3 bin 636 TL’den 4 bin 363 TL’ye, kilometre başına alınan ilave ücret ise 47 TL’den 56,40 TL’ye yükseldi.

18-25 koltuklu araçlarda ilk kalkış ücreti 6 bin 801 TL, 26-35 koltuklu araçlarda 8 bin 69 TL, 36-45 koltuklu araçlarda ise 10 bin 828 TL olarak belirlendi. Büyük araçlarda kilometre başına ek ücret 56,40 TL ile 93,60 TL arasında uygulanacak.