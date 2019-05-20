En hızlı büyüyenler listesinde Antalya’dan 7 firma
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın yaptığı Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi listesine Antalya'dan 7 firma girmeyi başardı.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde oluşturulan “TOBB Türkiye 100”- Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi" listesinde Antalya'nın 7 firma ile İstanbul ve Ankara'nın ardından üçüncü sırada yer aldığını açıkladı. TOBB öncülüğünde, Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinin belirlenerek, söz konusu şirketlerin görünürlüklerini artırmak ve bu şirketlerin küresel bağlantılarını kuvvetlendirmek amacıyla 2011 yılından beri “TOBB Türkiye 100” programının yürütüldüğünü belirten Davut Çetin, “Satış gelirlerine göre yapılan değerlendirmeye göre 2016 yılında bu listede Antalya’dan 5 firma yer alıyordu. 2015-2017 dönemi büyüme oranlarını değerlendiren son açıklanan listede ise 7 firmamızın yer aldığını görüyoruz. Dinamizmleri ile fark yaratan firmalarımızı kutluyorum. Antalya’nın, İstanbul ve Ankara’nın ardından üçüncü sırada yer alması bizleri gururlandırmıştır. Gelecek yıllarda kentimizden daha fazla sayıda firmanın listede yer almasını diliyorum" dedi.
“TOBB Türkiye 100” listesinde yer alan Antalya firmaları;
|
TÜRKİYE SIRALAMASI
|
FİRMA ADI
|
2015-2017 Büyüme Oranı
|
9.
|
DESIRD TASARIM ARGE UYGULAMA ELEKTRONİK DESTEK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
|
% 1612
|
15.
|
ARES TERSANECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
% 897
|
21.
|
CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
|
% 724
|
39.
|
FORA MÜHENDİSLİK HİZMET İNŞAAT TURİZM TARIM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
|
% 397
|
54.
|
ALTUNSAN TURİZM OTOMOTİV GIDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
|
% 297
|
80.
|
TDT HAVACILIK BAKIM VE TİCARET A.Ş.
|
% 192
|
93.
|
İN-TEK KALİTE KONTROL PROJE DENETİM MÜŞAVİRLİK VE TİCARET A.Ş.
|
% 176