En hızlı büyüyenler listesinde Antalya’dan 7 firma

20 Mayıs 2019

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde oluşturulan “TOBB Türkiye 100”- Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi" listesinde Antalya'nın 7 firma ile İstanbul ve Ankara'nın ardından üçüncü sırada yer aldığını açıkladı. TOBB öncülüğünde, Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinin belirlenerek, söz konusu şirketlerin görünürlüklerini artırmak ve bu şirketlerin küresel bağlantılarını kuvvetlendirmek amacıyla 2011 yılından beri “TOBB Türkiye 100” programının yürütüldüğünü belirten Davut Çetin, “Satış gelirlerine göre yapılan değerlendirmeye göre 2016 yılında bu listede Antalya’dan 5 firma yer alıyordu. 2015-2017 dönemi büyüme oranlarını değerlendiren son açıklanan listede ise 7 firmamızın yer aldığını görüyoruz. Dinamizmleri ile fark yaratan firmalarımızı kutluyorum. Antalya’nın, İstanbul ve Ankara’nın ardından üçüncü sırada yer alması bizleri gururlandırmıştır. Gelecek yıllarda kentimizden daha fazla sayıda firmanın listede yer almasını diliyorum" dedi.

“TOBB Türkiye 100” listesinde yer alan Antalya firmaları;