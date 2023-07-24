“En hızlı işleyen gümrük kapıları Türkiye'de”

Türkiye'den Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı yakınındaki 400 TIR ve 100 küçük araç kapasiteli Umat İpsala İbrahim Girgin TIR Parkı'nın açılışında konuşan Bolat, bakanlık olarak ihracatı artırmaktan, ülkeye döviz kazandırmaktan ve dış ticareti dengelemekten sorumlu olduklarını belirterek, dış ticareti yaparken gümrük kapılarının kullanıldığını söyledi.

170 kapının 152’si fiilen işliyor

Türkiye'de şu anda toplamda 170 gümrük kapısının bulunduğunu, bunun 152'sinin fiilen işlediğini dile getiren Bolat, "Açılışını yapacağımız gümrük kapısı ve TIR parkı Avrupa'ya Türkiye'nin yaptığı ihracatın yüzde 40'ının geçtiği önemli kapılarımız. İç ticarette rekabetçi, adil, istikrarlı piyasa oluşumunu sağlayarak tüketicilerin zarar görmemesi, mağdur olmaması yine çok önemli bir görevimiz" ifadelerini kullandı.

Gümrük kapılarındaki değişime işaret eden Bolat, şunları söyledi: "Avrupa ülkelerine gidebilirsiniz, komşu ülkeleri görebilirsiniz. Batıda, doğuda, güneyde, kuzeyde en modern, en hızlı işleyen ve vatandaşımıza kalite ve konfor sağlayan gümrük kapıları Türkiye'de.

Bu noktada hem Ticaret Bakanlığı olarak bizim yaptığımız çalışmalar hem de TOBB'un bünyesinde GTİ (Gümrük ve Turizm İşletmeleri) ve Umat ile yaptığımız çalışmalar çok başarılı iş birliği projeleri olarak tarihe geçmiştir. Bakın İpsala dünyanın en modern kapısı olarak ödül aldı." Bakan Bolat, bu modelin yapılan çalışmalar sayesinde tüm İslam ülkelerinde uygulanacağını söyledi.

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin geçen yıl 254 milyar dolarlık ihracata başarısı elde ettiğini, 20 yılda yaklaşık 7 ihracat artışı sağladıklarını belirterek, gelişmek, modernleşmek ve zenginleşmek için yatırıma ve üretime ihtiyacın olduğunu söyledi.

"Ticaret ne kadar artarsa büyüme ve refah o kadar artar" diye Bolat, ticaretin artması için uğraştıklarını, bu yıl ulaşacakları yaklaşık 700 milyar dolarlık dış ticaretin gümrük kapılarından yönetildiğini, bu nedenle gümrüklerin çok önemli olduğunu vurguladı. Modernize edilen Pazarkule Sınır Kapısı'nın açılışında da konuşan Bolat, "2021 yılında 225 milyar dolar olan ihracatımız, 2022 yılında 254 milyar dolara ulaşmış olup 2023 yılında bu rakamın daha da yüksek seviyelere ulaşması için çalışıyoruz" dedi.

“Gümrüklerin modernizasyonu ihracatta rekorları getirdi"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İpsala'nın Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olduğunu belirterek, burasının aynı zamanda verimli tarım alanlarıyla Türkiye'yi doyuran, kıymetli ve bereketli bir yer olarak öne çıktığını söyledi.

Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin ihracatının 3'te birini kara yoluyla yaptığını belirterek, "İpsala'daki modernizasyon başarısı örnek oldu. 12 sınır kapımızı, en ileri teknolojiyi kullanarak tamamen yeniledik ve ülkemize kazandırdık" dedi. Hisarcıklıoğlu, modernize edilen sınır kapılarında araç ve yolcu geçiş hacminin katlanarak arttığını, bekleme sürelerinin yarıya indiğini, böylece ihracatta yakalanan rekorların geldiğini vurguladı.