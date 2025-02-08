En iyi yatırım aracı ne? Mert Başaran saydı: Bazen altın olur bazen...

Kamuoyunda ‘tasarruf uzmanı’ kimliğiyle tanınan yatırım danışmanı Mert Başaran, Özge Ulusoy’un sunduğu ‘Kadınca TV’ programına konuk oldu.

Bölgesel nedenlerden ötürü konut ve arsa yatırımlarında daha riskler olduğunu anlatan Başaran, yatırımcıların ekonomik belirsizliklere karşı ‘sağlam durabilen’ yatırım araçlarına yönelmesi gerektiğini söyledi.

Özge Ulusoy'un "Şu an en iyi yatırım aracı ne" sorusuna yanıt veren Mert Başaran, güvenli liman altın, Bitcoin ve güçlü şirketlerin hisse senetlerini örnek gösterdi.

Başaran, "Tasarruf yaptıktan sonra çeşitli farklı enstrümanlar... Bu bazen Bitcoin olur, bazen altın olur. Hiçbir şey bilmiyorsanız altın. Biraz bir şeyleri takip ediyorsanız iyi şirketlerin hisse senetleri" şeklinde konuştu.

Uzun vadeli yatırım yaparken...

Başaran bahsettiği bu üç seçeneğin ekonomik belirsizliklere karşı sağlam durabilen ve potansiyel kazanç sağlayabilecek araçlar olduğunu söyledi.

Mert Başaran yatırımlarda portföy çeşitliliğinin önemine dikkat çekerken altın, Bitcoin ve borsanın farklı risk profillerine sahip olduğunu anlattı.

Ünlü yatırım danışmanı uzun vadeli yatırım planlandığında da bölgesel gelişmelerin göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti.