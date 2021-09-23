En kritik PPK bugün toplanıyor

Şebnem TURHAN

Son yıllarda her Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için ‘kritik’ yorumu gelse de bugünkü eylül toplantısı en kritik toplantı olmaya aday. Merkez Bankası’nın bugünkü PPK’sından yüzde 19 politika faizinde anketlerde indirim beklenmese de ihtimal dışı olarak da bakılmıyor. Ayrıca Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun ‘çekirdek enflasyon’ vurgusunun PPK metnine girmesi ve ‘enflasyonun üzerinde politika faizi’ ifadesinin ise çıkması bekleniyor.

Garanti BBVA Türkiye Başekonomisti Seda Güler Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sözlü yönlendirme konusundaki söylem değişikliğinden sonra bu ayki toplantının öneminin arttığını vurguladı. Her ne kadar çekirdek enflasyon göstergelerine vurgu yapılıyor olsa da Türkiye ekonomisi için geçmişe dönük fiyatlama davranışlarından dolayı manşet enflasyonun öneminin büyük olduğunu ifade eden Mert, şunları kaydetti: "Bu yaklaşımla erken bir faiz indirimi, beklentileri olumsuz etkilemeye devam edebilir. Dolayısıyla global koşulların bizim gibi ülkeleri zorlamaya başlayacağı bu yeni dönemde, enflasyon üzerindeki riskleri düşündüğümüzde, biz hala temkinli kalınacağını ve yılın son 2 ayında kademeli bir faiz indirimi olabileceğini düşünüyoruz. Yılsonu politika faizi beklentimiz yüzde 18."

Ekimde indirim gelebilir

In Touch Capital Markets Kıdemli FX Analisti Piotr Matys de TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "çekirdek enflasyonun öneminin arttığına" dair ifadelerinin en azından bazı piyasa izleyicilerini, "Bankanın bu ay mümkün olduğunca çabuk faiz indirimine gideceğine" inandırdığını söyledi. "TCMB Başkanı Kavcıoğlu, 'özellikle pandemi nedeniyle ortaya çıkan olağanüstü koşullar çekirdek enflasyon göstergelerinin önemini artırıyor' diyerek haklı olabilir" diyen Matys, TCMB'nin politika faizini yüzde 19'da sabit bırakacağı öngörüsünde bulundu.

Kalen ise politika yapıcıların "politika faizinin gerçekleşen ve öngörülen enflasyon seviyelerinin üzerinde olacağına" dair tutumunu bıraktığını kaydetti. TCMB'nin vurgusunun çekirdek enflasyona kaydığını belirten Kalen, politika faizinin yıl sonuna kadar yüzde 19 seviyesinde kalabileceğini aktardı. "Ekim ayında politika faizinde indirim olabilir"

TD Securities Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Cristian Maggio, TCMB'nin bu ayki toplantısında değişikliğe gitmeyebileceğini, ekim ayında politika faizinde indirim olabileceğini söyledi.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Yılsonunda politika faizi beklentisi yüzde 17,5

Tera Yatırım Baş Ekonomisti Enver Erkan toplantıdan, mevcut finansal piyasa stresi ve enflasyonun yüksek baskısının devam etmesi itibariyle bir faiz değişikliği gelmesini beklemediklerini belirterek “Para politikasının odak noktasında çekirdek enflasyonun ön plana alınması, potansiyel faiz indirimlerinin de ihtimalini artırmaktadır. Hatırlanacağı gibi; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ağustos-eylül döneminden sonra gevşeme olabileceği değerlendirmesinde bulunmuştu. Merkez Bankası’nın da gevşeme noktasında, enflasyonu dikkate alan bir noktada durması gerektiğini düşünürüz. Eylül toplantısında bu kapsamda değişiklik olmasını beklemiyoruz. Ekim-kasım-aralık toplantılarında gerçekleşebilecek sınırlı indirimlerle yılsonunda ise politika faizi yüzde 17,5 seviyesine doğru indirilebilir. Bu öngörüde de yılsonunda yüzde 16,3 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğimiz enflasyonu baz alırız” dedi.

Başkan çekirdek enflasyona dikkat çekmişti

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu aybaşında yatırımcı toplantısında enflasyon oranı üzerinde faiz uygulayacağı taahhütüne atıf yapmamış ve yatırımcılarda indirimlerin yaklaştığı izlenimini uyandırmıştı. Kavcıoğlu, ardından TCMB'nin politika faizinden yüksek olan enflasyon oranı yerine politika faizinden yaklaşık 200 baz puan daha aşağıda olan çekirdek enflasyonu izlemeye ağırlık vereceğini ifade etmişti.