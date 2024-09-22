En mutlu çalışanların adresi belli oldu! İşte çalışanlarına en iyi imkanları sunan şirketler

Indeed ve Oxford Üniversitesi’nce oluşturulan 2024 Çalışma Refahı 100 listesindeki şirketler belli oldu. Çalışanların yüksek mutluluk, amaç ve tatmin seviyelerine göre hazırlanan liste, stres ve kaousun en düşük olduğu en iyi 100 Amerikan şirketini sıralıyor.

Çalışan refahı yüksek şirketler yüksek kâr oranlarına sahip

Çalışma refahı yüksek şirketlerin, daha yüksek değerlemelere, varlık getirilerine ve kârlara sahip olduğunu gösteren araştırmaya göre, bu şirketler ayrıca S&P 500 ve Nasdaq Bileşik endeksleri gibi borsa endekslerini de geride bırakıyor.

En mutlu çalışanlar perakende sektöründe

CNBC-e'nin haberine göre; listede çalışan refahı en yüksek sektörler arasında perakende öne çıkarken onu ulaştırma takip ediyor.

Şirketlerin ortak noktası: İş esnekliği

Listedeki şirketlerin çoğunun iş esnekliğine öncelik verdiği dikkat çekerken, şirketlerin çalışanlara nerede ve nasıl çalışacaklarını seçme özgürlüğü, doktor randevularına ve sosyal etkinliklere katılma imkanı sunduğu gözlemlendi.

İşte listenin ilk 20'sinde yer alan en iyi şirketler:

H&R Block

Delta Air Lines

L3Harris

Accenture

Nike

Tradesmen International

Disney Parks, Experiences and Products

Addus HomeCare

IBM

Amazon Flex

Apple

The Walt Disney Company

Wipro

Maximus

Vans

Cognizant Technology Solutions

Google

Dutch Bros Coffee

Microsoft

FedEx Freight