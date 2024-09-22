En mutlu çalışanların adresi belli oldu! İşte çalışanlarına en iyi imkanları sunan şirketler
Bu yıl çalışanların, çalışmaktan keyif aldığı şirketler belli oldu. Araştırmalara göre 2024'te çalışma refahı en yüksek 100 şirkette, çalışanların performansı da daha iyi çıktı.
Indeed ve Oxford Üniversitesi’nce oluşturulan 2024 Çalışma Refahı 100 listesindeki şirketler belli oldu. Çalışanların yüksek mutluluk, amaç ve tatmin seviyelerine göre hazırlanan liste, stres ve kaousun en düşük olduğu en iyi 100 Amerikan şirketini sıralıyor.
Çalışan refahı yüksek şirketler yüksek kâr oranlarına sahip
Çalışma refahı yüksek şirketlerin, daha yüksek değerlemelere, varlık getirilerine ve kârlara sahip olduğunu gösteren araştırmaya göre, bu şirketler ayrıca S&P 500 ve Nasdaq Bileşik endeksleri gibi borsa endekslerini de geride bırakıyor.
En mutlu çalışanlar perakende sektöründe
CNBC-e'nin haberine göre; listede çalışan refahı en yüksek sektörler arasında perakende öne çıkarken onu ulaştırma takip ediyor.
Şirketlerin ortak noktası: İş esnekliği
Listedeki şirketlerin çoğunun iş esnekliğine öncelik verdiği dikkat çekerken, şirketlerin çalışanlara nerede ve nasıl çalışacaklarını seçme özgürlüğü, doktor randevularına ve sosyal etkinliklere katılma imkanı sunduğu gözlemlendi.
İşte listenin ilk 20'sinde yer alan en iyi şirketler:
H&R Block
Delta Air Lines
L3Harris
Accenture
Nike
Tradesmen International
Disney Parks, Experiences and Products
Addus HomeCare
IBM
Amazon Flex
Apple
The Walt Disney Company
Wipro
Maximus
Vans
Cognizant Technology Solutions
Google
Dutch Bros Coffee
Microsoft
FedEx Freight