En pahalısı 500 lira! Günde en az 15-20 tamirat yapıyor

Havaların soğumasıyla vatandaşların kışlık ayakkabı telaşı başladı.

Vatandaşlar bütçe durumlarına göre bazen yeni ayakkabı almayı bazense tamiratı tercih ediyor.

İHA'nın haberineg öre; tamiratı seçenler ise ayakkabı tamircilerinin işlerini hareketlendirdi.

'Onarılmayacak ayakkabı yoktur'

Prensip olarak onarılmayacak ayakkabı olmadığını belirten Nurettin Kara, "Sadece çok eskimiş, malzemesi çürümüş, yatık ayakkabıyı toparlayamazsınız. Onun dışında her ayakkabı hayata döndürülebilir" dedi.

Az kullanılmış fakat uzun yılla rbeklemiş ayakkabılar için de ellerinden geleni yaptıkların ıankatan Kara, "En baba tamirin maliyeti bile 400-500 lirayı geçmez. Bu da yeni bir ayakkabı fiyatının çok altında kalıyor" şeklinde konuştu.

'En kötü günde 15-20 ayakkabı tamir ediyorum'

Mesleğe olan talebin devam ettiğini ifade eden Nurettin Kara, "İşlerin en durgun olduğu günde bile 15-20 çift ayakkabı tamir ediyorum. Bu da gösteriyor ki insanlar ayakkabılarına değer veriyor ve tamir ettirme kültürünü sürdürüyor. İyi bir tamir hem bütçeyi hem de ayak sağlığını korur" diye konuştu.

