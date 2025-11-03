En ucuz havayolu şirketi 2,54 milyar Euro kâr etti

İrlanda merkezli Ryanair, mali yılının ilk yarısında 2,54 milyar Euro net kâr açıkladı.

Bu, geçen yılın aynı dönemindeki 1,79 milyar Euro'ya kıyasla yüzde 42’lik bir artış anlamına geliyor. Şirketin ikinci çeyrek kârı da yüzde 20 artarak 1,72 milyar Euro'ya çıktı.

Gelirler yıllık bazda yüzde 13 yükselerek 8,69 milyar Euro'dan 9,82 milyar Euro'ya ulaştı.

Bu artışta, ortalama bilet fiyatlarının 52 Euro'dan 58 Euro'ya çıkması ve yolcu sayısının yüzde 3 artarak 119 milyona ulaşması etkili oldu.

204 uçak satın aldı

Uçak doluluk oranı yüzde 95 ile sabit kaldı. Ryanair şu ana kadar sipariş ettiği 210 yeni Boeing uçağının 204’ünü teslim aldı ve kalan altısının gelecek yazdan önce gelmesini bekliyor.

15 adet Boeing MAX-10 sipariş etti

Şirket, 2025 mali yılında yolcu sayısını 215 milyona çıkarmayı planlıyor. Ayrıca 2027 baharında 15 adet Boeing MAX-10 uçağının teslim edilmesi, 2034’e kadar ise toplam 300 adet teslim alınması öngörülüyor.

Ryanair, yıl sonu yolcu sayısı tahminini 206 milyondan 207 milyona yükseltti. Ancak yılın ikinci yarısında bilet fiyatı artışlarının “daha zorlu” olacağı uyarısında bulundu.