En ucuz Rolls-Royce Türkiye'de! Dünyanın en pahalı otomobiline yüzde 60’lık ÖTV indirimi

Türkiye'de motor gücü 160 kW'den fazla olan fiyatı da 750 bin TL'yi geçmeyen araçlara yüzde 50, fiyatı 750 bin TL'yi geçen araçlara ise yüzde 60 oranında ÖTV indirimi uygulanıyor.

Elektrikli araçlara yönelik bu ÖTV düzenlemesi ile yurt içindeki satışlarda lüks modeller giderek öne plana çıkıyor.

En ucuz Rolls-Royce Türkiye'de

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre; dünyanın en lüks otomobillerini üreten Rolls-Royce’un Spectre modeli bugün 'dünyanın en pahalı elektrikli otomobili' unvanına sahip. Ama 'dünyanın en pahalı elektrikli otomobili' Türkiye’de yüzde 60’lık ÖTV dilimine girdiği için, en ucuz Rolls-Royce'a dönüşüyor.

'Spectre’a yoğun talep

"Ghost’un 1 milyon Euro’dan, Cullinam’ın 1,5 milyon Euro’dan, Phantom’un ise 2 milyon Euro’dan başladığı ülkemizde, Spectre’nin fiyatı 780 ile 880 bin Euro arasında değişiyor" diyen Özpeynirci, Spectre modelinin 2024'te yurt içinde 75 adetten fazla satıldığını talebin ise 2 katı olduğunu söylüyor.

Rolls-Royce’nin Türkiye’de en çok satan modeli

Rolls-Royce’un Spectre modeli için Dünya genelinde en az 16 aylık bir sıra olduğunu belirten Özpeynirci, "2025’te Türkiye’de teslimat olur mu soru işareti? Ama 2024 yılında Rolls-Royce’nin açık ara Türkiye’de en çok satan modeli olduğu kesin" ifadelerini kullandı.

Tarihteki en aerodinamik Rolls-Royce olarak nitelendirilen Spectre'nın, 0,25’lik bir Cd değeriyle 520 km’lik bir menzile sahip olduğunu belirten Emre Özpeynirci "2.975 kg ağırlığındaki araç toplamda 585 beygir güç ve 900 Nm tork üretirken, 2 elektrik motoru sayesinde 4,5 saniyede 100 km/s hıza çıkıyor" dedi.