En uzun geceye en uzun alışveriş!
Perakende, 11.11 Bekarlar Günü, Efsane Cuma, Siber Pazartesi adı altında düzenlenen ucuzluğu ön planda tutan alışveriş festivallerine 21 Aralık En Uzun Gece ile veda ediyor.
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