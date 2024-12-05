EN YAKIT tüm otoyolları kapsayacak

Türkiye'nin ilk elektrikli şarj işletmecisi lisansına sahip EN YAKIT, "geniş şarj ağı", "doğru lokasyon", "müşteri memnuniyeti" ve "mil avantajı" sayesinde yeni yıla dört dörtlük giriyor. Bugün itibarıyla 65 şehirde 200’e yakın cihazla hizmet veren EN YAKIT, Türkiye'deki otoyolların yüzde 90'ında bulunuyor.

EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses her gün yeni istasyonlarla araç sahiplerini kapsamaya devam ettiklerini belirterek yakında otoyol kapsama oranını yüzde 100’e çıkaracaklarını söyledi. Şenses, EN YAKIT’ın bugün ulaştığı konumu ve hedeflerini anlattı.

Genişleyen şarj ağı

EN YAKIT olarak şehirlerarası yollarda artan ivme ile şarj istasyonu kurarak tüm Türkiye genelinde elektrikli araç sürücülerine kesintisiz hizmet sunuyoruz. Özellikle uzun otoyollardaki mağduriyeti azaltmak adına çalışmalar yapıyoruz. Mevcutta Türkiye’deki otoyolların % 90’ında EN YAKIT olarak hizmet vermeye devam ederken önümüzdeki süreçte hizmet vermediğimiz bir kaç otoyolda da istasyonlarımızı açarak tüm Türkiye genelindeki otoyollarda %100 olarak faaliyet göstereceğiz.

Müşteri memnuniyeti

Hizmet kalitemiz sayesinde yüksek müşteri memnuniyetine ulaştık. Yoğun talep gören bölgelerde hizmet kapasitemizi daha da artırıyor, taleplere yanıt verme hızını sürekli iyileştiriyoruz. Bu yaklaşım, kaliteye verdiğimiz önemin yanı sıra kullanıcı memnuniyetine olan bağlılığımızı da gösteriyor.

Şarj istasyonlarında sağladığı hızlı En-ix teknolojisi (Tak ve Şarj Et) müşteri memnuniyetini daha da yükseltiyor. Ayrıca müşterilerimizin gerek genel hattımıza gerekse sosyal medya veya farklı platformdan gelen geri dönüşlerini dikkate alarak, talep edilen noktada ekiplerimizin yaptığı analizler sonrasında yeni şarj kurulumları yapıyoruz.

Seyahat avantajı ve THY kampanyası

Uzun yol şarj deneyimini keyifli bir avantaja dönüştürmek adına yaptığımız iş birlikleri de var. Türk Hava Yolları (THY) ile Miles&Smiles ortağı yaptık. Yakın alırken mil kazanan müşterilerimiz yakında yeni bir avantaj da kazanacak. THY ile yapacağımız Shop&Miles kampanyasıyla müşterilerimiz hangi yolla kazanılırsa kazanılsın tüm milleri şarj istasyonlarında da kullanabilecek.

Uygun konum

EN YAKIT olarak ana stratejimiz şarj istasyonlarımızı uygun konumlandırmak. Otoyollardaki şarj cihazlarını yalnızca araçların enerji ihtiyaçlarını karşılamak için değil, aynı zamanda sürücüler ve yolcuların konforlu bir deneyim yaşamalarını sağlamak amacıyla özenle seçiyoruz.

Şarj istasyonlarımız, sık mola verilen noktalarda, geniş yeme-içme seçenekleri, dinlenme alanları ve hijyenik tuvalet imkânları sunan tesislerde konumlandırmaya dikkat ediyoruz. Bu sayede sürücüler, aracını şarj ederken kaliteli ve keyifli vakit geçirme fırsatına sahip oluyor. EN YAKIT’ın bu stratejik yerleşimi, uzun yolculuklarda hem fiziksel hem de zihinsel bir mola imkânı sağlayarak yol güvenliğini ve sürüş konforunu artırıyor.