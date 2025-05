En yaygın sürücü hatalarıyla ‘kaza geliyorum’ diyor

Takip Et

SEVİLAY ÇOBAN

Dijital sigorta platformu sigortaladım.com, 1–7 Mayıs Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, trafikte en sık karşılaşılan hatalı sürücü davranışlarına dikkat çekti. Platform, her yıl binlerce can alan trafik kazalarının önemli bir kısmının basit ama yaygın ihlallerden kaynaklandığını vurguladı. sigortaladım.com, aşırı hız, kavşak ve geçitlerde geçiş önceliğine uymamak ve şerit izleme kurallarını ihlal etmek gibi, can kayıplarına neden olan yaygın sürücü hatalarının yanı sıra; yaya geçitlerinde geçiş hakkını yayaya tanımamak, şerit değişimlerinde sinyal kullanmamak, trafik ışıkları yeşile dönmeden hareket etmek ve gereksiz korna kullanımıyla trafikte strese sebep olmak gibi trafik kültürünü olumsuz etkileyen sürücü davranışlarının da trafik güvenliğini tehlikeye attığına dikkat çekti.

‘Aşırı hız’ ilk sırada yer aldı

sigortaladım.com Genel Müdür Yardımcısı Orçun Kızıltepe, “Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı’nın açıkladığı 2024 yılı trafik kazası bilançosuna göre Türkiye’de yıl boyunca 623 bin 148 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda ise maalesef 2 bin 713 kişi hayatını kaybetti. Aşırı hız, kazalara neden olan sürücü kusurları arasında ilk sırada yer aldı. Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının 105 bin 783’ü; araç hızının yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurulmaması nedeniyle gerçekleşti. Kazaya neden olan diğer sürücü kusurları arasında ise 45 bin 45 kaza ile kavşak ve geçitlerde geçiş önceliğine uymamak ve 25 bin 218 kaza ile şerit izleme ve değiştirme kurallarını ihlal etmek öne çıktı. Bu veriler, trafikteki davranış biçimlerinin, güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu çok net biçimde ortaya koyuyor. Kasko ya da zorunlu trafik sigortası elbette bir güvence sunuyor; ancak asıl koruma, sürücünün davranışlarında başlıyor” dedi.

Trafik sigortası yaptırana hediye çeki

sigortaladım.com, trafik sigortası sahiplerine sunduğu ücretsiz çekici hizmetinin yanı sıra market ve akaryakıt alışverişlerinde geçerli hediye çekleriyle kullanıcılarına ekstra avantajlar sunduğunu duyurdu. Kampanya kapsamında, sigortaladım.com üzerinden trafik sigortası yaptıran kullanıcılar; Opet’ten 1.000 TL’ye varan yakıt puanı veya CarrefourSA’da geçerli 1.000 TL’ye varan alışveriş çeki kazanma fırsatına sahip oluyor. Yine sigortaladım.com üzerinden kasko yaptıran kullanıcılar ise; Opet’ten 2.000 TL’ye varan yakıt puanı veya CarrefourSA’da geçerli 2.000 TL’ye varan alışveriş çeki kazanma fırsatına sahip oluyor.

"Güvenli yolculuğun önce farkındalıkla başladığı bilinmeli"

En çok karşılaşılan hatalı tutumlar arasında yaya geçidinde durmamak, sinyal vermeden şerit değiştirmek, kırmızı ışıkta sabırsız davranmak ya da öfke kontrolünü kaybederek korna kullanmak gibi davranışlar yer aldığını belirten Kızıltepe, “Bu tür alışkanlıkların sıradanlaşması, sürüş güvenliğini zayıflatırken, trafikteki tüm yol kullanıcılarını da riske atıyor. Biz sigortayı yalnızca maddi bir güvence olarak değil; bir farkındalık aracı, sorumluluk hatırlatıcısı ve daha güvenli bir yolculuğa çıkış noktası olarak konumlandırıyoruz. Bu sebeple ülkemizde daha bilinçli ve daha duyarlı bir yolculuk kültürünü de teşvik ediyoruz. Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası vesilesiyle bir kez daha hatırlatmak isteriz: Sadece sigortayı yenilemek yeterli değil, davranışlarında güncellenmesi gerekiyor. Çünkü güvenli yolculuk, önce farkındalıkla başlar” dedi.