En yüksek aktif büyüklük imalat sektöründe oluştu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı sektör bilançolarını açıkladı. Buna göre, firma sayısının sektörlere göre dağılımında, toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 304 bin 877 ile en başta yer aldı. İmalat sektörünün toplam girişim sayısı içindeki payı 2021 için yüzde 16,4 olarak gerçekleşti.

Firmaların toplulaştırılmış bilançosuna göre, 2021'de aktif büyüklüğü 15 trilyon 569 milyar 930 milyon lira, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar ise 11 trilyon 668 milyar 761 milyon lira, öz kaynaklar da 3 trilyon 901 milyar 170 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

İmalat sektörü 4 trilyon 866 milyar 987 milyon lira aktif büyüklüğü ile tüm sektörler arasında ilk sırada geldi. İkinci sırayı 3 trilyon 493 milyar 414 milyon lirayla toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü aldı.

Öz kaynaklar bakımından imalat sektörü 1 trilyon 624 milyar 254 milyon lirayla ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla 923 milyar 753 milyon lirayla toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü, 363 milyar 309 milyon lirayla da mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü izledi.

Firmaların toplulaştırılmış gelir tablosu verisine göre, 2021'de tüm sektörlerin toplulaştırılmış dönem net karı 285 milyar 297 milyon lira olarak gerçekleşti. İmalat sektörü 371 milyar 85 milyon lirayla en yüksek net kar elde eden sektör oldu.

Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 121 milyar 11 milyon lira, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü ise 47 milyar 194 milyon lira net kar elde etti. Ulaştırma ve depolama sektörü, 2021'de 107 milyar 991 milyon lira ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü ise 94 milyar 239 milyon lira net zarar ile tamamladı.

Yurt dışı satışlara bakıldığında, en yüksek satış 1 trilyon 431 milyar 295 milyon lirayla imalat sektöründe oldu. Toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe 1 trilyon 114 milyar 446 milyon lira satış gerçekleşti.

Sektör bilançoları kapsamında bulunan tüm firmaların toplam net satışları 14 trilyon 733 milyar 420 milyon lira, toplam faaliyet karı ise 1 trilyon 96 milyar 342 milyon lira olarak kayıtlara geçti.