En yüksek ve en düşük memur maaşı ne kadar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 6. Dönem Toplu Sözleşmesi'nin imzalandığını duyururken, bu görüşmelerin tamamlanması ile birlikte memur maaşı ve memur emeklisi maaşına yapılacak zam oranı belli oldu.

Bakan Bilgin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, memur sendikalarıyla vardıkları anlaşmayla birlikte 2022-2023 yılları maaşlarındaki kümülatif artış oranlarının yüzde 30 ile 35 arasında değiştiğini belirtti.

2 Ağustos'ta başlayan görüşmelerin tamamlanması ile birlikte memur maaşları zam oranı belirlendi. Buna göre, memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Görüşmelerin ardından en düşük memur maaşı 4 bin 460 lira 74 kuruşutan, 4 bin 837 lira 67 kuruşa yükseldi. En yüksek memur maaşı ise 18 bin 537 lira 98 kuruştan, 20 bin 104 lira 44 kuruşa yükseldi.