ENAG ağustos enflasyonunu açıkladı

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Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2026 yılı ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

ENAG'a göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,24 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 49,03 olarak hesaplandı.

Yıllık enflasyon geriledi

ENAG, temmuz ayında aylık enflasyonu yüzde 3,07, yıllık enflasyonu ise yüzde 50,49 olarak açıklamıştı. Böylece ENAG verilerine göre aylık fiyat artış hızı temmuza kıyasla yavaşlarken yıllık enflasyon da yüzde 50,49'dan yüzde 49,03'e geriledi.

Gözler TÜİK verilerinde

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre ise İstanbul'da perakende fiyatlar temmuz ayında yüzde 1,66 artarken yıllık enflasyon yüzde 34,96 olarak gerçekleşmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ağustos ayına ilişkin resmi enflasyon verileri saat 10.00'da açıklanacak.