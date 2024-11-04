ENAG ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı
ENAG verilerine göre ekim ayında enflasyon aylık bazda yüzde 5,57 artarken yıllık enflasyon yüzde 89,77 olarak gerçekleşti.
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Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.
Buna göre, ekim ayında enflasyon aylık bazda yüzde 5,57 artarken yıllık enflasyon yüzde 89,77 olarak gerçekleşti.
ENAG eylülde enflasyonun aylık bazda yüzde 5,34, yıllık bazda ise yüzde 88,63 arttığını duyurmuştu.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) ise İstanbul'un ekim ayı enflasyonunu aylık yüzde 3,64, yıllık yüzde 59,10 olarak açıklamıştı.
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