ENAG enflasyon rakamlarını açıkladı (ENAG eylül enflasyon oranı)

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), son dakika eylül ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu açıkladı. Buna göre ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) eylül ayında yüzde 5,34 arttı. Enflasyonun son 12 aylık artışı ise yüzde 88,63 olarak gerçekleşti.

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla yükseliş ise yüzde 10,93 ile "Giyim ve ayakkabı" kaleminde gerçekleşti. En çok aylık düşüş ise yüzde -0,44 ile "Lokanta ve Oteller" grubunda oldu.

ENAG ağustos ayı enflasyonu oranını ise yüzde 3,47 olarak duyurmuştu. ENAG'a göre, ağustos ayında E-TÜFE'nin son 12 aylık artışı yüzde 90,35 olarak gerçekleşti.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ve TÜİK ana harcama grup enflasyon oranlarının tamamı ise sırasıyla şöyle:

* Giyim ve Ayakkabı: %10,93

* Ev Eşyası: %10,07

* Eğlence ve Kültür: %8,17

* Yönetilen/Yönlendirilen ve Diğer: %6,41

*Konut: %6,97

* E-TÜFE: %5,34

* Çeşitli Mal ve Hizmetler: %4,93

* Gıda ve Alkolsüz İçecekler: %4,84

* Haberleşme: %2,52

* Ulaştırma: %2,10

* Sağlık: %0,00

* Lokanta ve Oteller: %-0,44 (düşüş)

TÜİK eylül ayı enflasyon oranı

TÜİK, eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre eylülde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,97 artarken, yıllık bazda yüzde 49,38'e geriledi. Yıllık TÜFE böylece 14 ay sonra yüzde 50 seviyesinin altına indi. Yıllık enflasyon 2021'den sonra ilk kez politika faizinin de altına gerilemiş oldu.

TÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 2,47, Yİ-ÜFE ise yüzde 1,68 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 51,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 35,75 olarak hesaplanmıştı.