ENAG mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Mart 2025 dönemine ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mart ayında yüzde 3,91 oranında artış gösterdi.

Yıllık bazda incelendiğinde ise, Mart 2024-Mart 2025 döneminde E-TÜFE yüzde 75,20 oranında yükseldi. ENAG’ın günlük fiyat değişimlerinden elde ettiği verilere göre, birçok ana harcama grubunda enflasyon yükselmeye devam etti.

Ana harcama gruplarına bakıldığında, en fazla fiyat artışı yüzde 6,55 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü. Lokanta ve otellerde fiyatlar yüzde 5,62, çeşitli mal ve hizmetlerde ise yüzde 5,03 oranında arttı.

Diğer harcama gruplarındaki fiyat değişimleri ise şu şekilde gerçekleşti:

Giyim ve ayakkabı: Yüzde 4,46

Ev eşyası: Yüzde 4,32

Konut: Yüzde 3,20

Eğlence ve kültür: Yüzde 3,44

Ulaştırma: Yüzde 2,91

Haberleşme: Yüzde 1,41

Sağlık: Yüzde 0,00

ENAG tarafından açıklanan veriler, piyasa enflasyonuna dair bağımsız bir gösterge olarak yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak resmi enflasyon verileri ile ENAG rakamları arasındaki farkın nasıl olacağı merakla bekleniyor.