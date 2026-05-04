ENAG nisan ayı enflasyonunu açıkladı! Enflasyon ne kadar oldu? Nisan ayı enflasyonu

ENAG nisan ayı enflasyonunu açıkladı!
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2026'nın nisan ayına ilişkin enflasyon rakamını açıkladı. ENAG'ın verilerine göre nisan ayında enflasyon yüzde 5,07 yıllık ise yüzde 55,38 kaydedildi.
ENAG mart ayı enflasyonunu aylık bazda yüzde 4,10, yıllık yüzde 54,62 olarak açıklamıştı.
