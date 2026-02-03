ENAG ocak ayı enflasyonunu açıkladı, Enflasyon ne kadar oldu? Ocak ayı enflasyonu

ENAG ocak ayı enflasyonunu açıkladı
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2026'nın ilk enflasyon rakamını açıkladı. ENAG'ın verilerine göre aralık ayında enflasyon yüzde 6,32 yıllık ise yüzde 53,42 kaydedildi.
Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 2026 yılının ilk enflasyon verisini açıkladı.
Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 6,32 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 53,42 olarak gerçekleşti.
ENAG aralık ayı enflasyonunu aylık bazda yüzde 2,11, yıllık yüzde 56,14 olarak açıklamıştı.
Böylece ocakta enflasyon aylık bazda artarken, yıllık bazda geriledi.
