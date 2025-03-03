ENAG şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı!

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre şubat ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3.37 artarken yıllık enflasyon yüzde 79.51 olarak gerçekleşti.

En fazla yükseliş hangi grupta?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla yükseliş yüzde 6,77 ile "Haberleşme" kaleminde gerçekleşti. En çok aylık düşüş ise yüzde 0,00 ile "Sağlık" grubunda oldu.