ENAG şubat ayı enflasyonunu açıkladı! Enflasyon ne kadar oldu? Şubat ayı enflasyonu

ENAG şubat ayı enflasyonunu açıkladı!
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2026'nın şubat ayına ilişkin enflasyon rakamını açıkladı. ENAG'ın verilerine göre şubat ayında enflasyon yüzde 4,01 yıllık ise yüzde 54,14 kaydedildi.
Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.
Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Şubat 2026 döneminde yüzde 4,01 oranında artış gösterdi.
Yıllık enflasyon ise yüzde 54,14 olarak gerçekleşti.
ENAG ocak ayı enflasyonunu aylık bazda yüzde 6,32, yıllık yüzde 53,42 olarak açıklamıştı.
