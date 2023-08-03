ENAG: Temmuz ayı enflasyonu çift hanelerde
ENAG, temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Verilere göre, Türk Lirası'ndaki değer kaybı ve vergi oranlarındaki artışların damgasını vurduğu temmuzda aylık enflasyon yüzde 13,18, yıllık enflasyon ise yüzde 122,88 olarak hesaplandı.
2023 yılı, Ocak-Temmuz dönemi enflasyon oranı ise yüzde 69,21 oldu.
Böylece temmuz ayında aylık enflasyonda çift haneler görüldü.
ENAG, haziran ayında tüketici fiyatlarının aylık bazda yüzde 8,54, yıllık bazda ise yüzde 108,58 oranında arttığını açıklamıştı.
Ayrıntılar geliyor...