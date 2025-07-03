ENAG'a göre enflasyon yüzde 68,68 oldu
Son dakika.. .Enflasyon Araştırma Grubu’nun hesabına göre (ENAG) enflasyon aylık bazda yüzde 3,05 artarken, yıllık bazda ise yüzde 68,68 oldu.
Akademisyenler ve ekonomistlerden oluşan bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), haziran ayına ilişkin enflasyon araştırmalarının sonucunu duyurdu. Buna göre, E-TÜFE, haziran ayında yüzde 3,05 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 68.68 olarak gerçekleşti.
ENAG'a göre mayıs ayında enflasyon yüzde 3,66 artmış; son 12 aylık artış ise yüzde 71,23 olarak gerçekleşmişti.
Şimdi gözler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) saat 10.00'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisinde.