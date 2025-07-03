ENAG'a göre enflasyon yüzde 68,68 oldu

Akademisyenler ve ekonomistlerden oluşan bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), haziran ayına ilişkin enflasyon araştırmalarının sonucunu duyurdu. Buna göre, E-TÜFE, haziran ayında yüzde 3,05 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 68.68 olarak gerçekleşti.

ENAG'a göre mayıs ayında enflasyon yüzde 3,66 artmış; son 12 aylık artış ise yüzde 71,23 olarak gerçekleşmişti.

Şimdi gözler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) saat 10.00'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisinde.