Ender Yorgancılar: Zeytin Yasası’nda ortak zeminde buluşmak zorundayız
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, TBMM’de görüşülen ve kamuoyunda “Zeytin Yasası” olarak adlandırılan, enerji ve madencilik faaliyetlerinde değişiklik içeren torba yasa teklifine ilişkin bir değerlendirme yaptı.
Yorgancılar “Zeytin; kadim kültürün, sofraların ve yarattığı yüksek katma değeri ile ihracatın yıldızıdır. Madenler, günümüzün stratejik üretim sahalarıdır. Her ikisinin de ekonomiye maksimum şekilde kazandırılması, bölgemizin, ülkemizin halkımızın yararınadır. Ne sadece salt zeytini savunmak, ne de sadece madeni savunmak doğru değildir. Konuya bütüncül bakmamız gerekiyor. İçinde doğa da var, insan da var, üretim de var, firma da var. O nedenle, ortak zeminde buluşmak zorundayız. Yer altının zenginliğinin, yer üstünün bereketiyle dengelenmesi hepimizin sorumluluğundadır” dedi. İki sektörü karşı karşıya getiren bu teklifin yeniden ele alınması gerektiğini vurgulayan Yorgancılar, “Örneğin zeytinlik alan diye görünen ancak, sadece 3-5 ağaçla verimsiz bırakılan bir alanın farklı yollarla ekonomiye kazandırılması mümkün ise bu yapılabilir. Benzer şekilde, hatalı mevzuatlarla tarımsal üretim ciddi oranda zarar görecekse bu da düzeltilebilir, düzeltilmelidir de. Yine başka bir örnek vermek gerekirse kanun teklifinin, 'Taşıma mümkün değilse, ağaçlar kesilecek' yorumlarına sebebiyet vermeyecek şekilde düzeltilmesi gibi muallak konular mutlaka yeniden değerlendirilmelidir. 'Kamu yararı' ve 'istisna uygulamaları' çok daha net tanımlanmalıdır. Bu kanun teklifi, yeniden ele alınmaya, istişareye ihtiyaç duyuyor. Toplumda, zeytin mi maden mi? gibi bir ayrışmaya sebebiyet verilmesini doğru bulmuyorum” diye konuştu.