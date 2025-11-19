Endişelendiren tablo: Emekli sayısı 21 ilde çalışanı geçti!

Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği açısından temel göstergelerden biri kabul edilen aktif/pasif oranı, 2024 yılı genelinde 1,61 olarak gerçekleşti. Ağustos ayında ise bu oran 1,60 seviyesine indi. Yıl sonunda Türkiye genelinde 25 milyon 625 bin 750 aktif sigortalıya karşılık, 16 milyon 677 bin 617 kişi emekli, dul veya yetim aylığı alıyor.

2024 yılında aktif sigortalı toplamına 1 milyon 406 bin 464 stajyer ve kursiyer ile 539 bin 241 çırak da dahil ediliyor. Bu gruplar hariç tutulduğunda zorunlu sigortalı çalışan sayısı 23 milyon 202 bin 708 olarak hesaplandı.

21 ilde emekli sayısı, çalışan sayısını geçti

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın aktardığı bilgilere göre, mevcut tabloya bakıldığında 21 ilde emekli, dul ve yetim aylığı alanların sayısı aktif çalışanların üzerine çıkmış durumda. Özellikle Sinop’ta 65 bin 514 emekliye karşılık sadece 48 bin 42 kayıtlı çalışan bulunuyor. Zonguldak, Bartın ve Rize gibi illerde de aktif/pasif dengesi emekliler lehine bozulmuş görünüyor.

Denizli, Gümüşhane, İzmir, Kastamonu, Samsun, Sivas, Uşak ve Kırıkkale’de ise çalışan sayısı emekli nüfusundan yalnızca yüzde 10 oranında fazla. Örneğin İzmir’de 100 emekliye karşılık 110 çalışan mevcut. Türkiye’nin en kalabalık ili İstanbul’da 5 milyon 558 bin aktif çalışana karşı 3 milyon 392 bin emekli bulunuyor ve aktif/pasif oranı 1,64 seviyesine çıkıyor. Başkent Ankara’da ise bu oran 1,46 olarak kayda geçti.