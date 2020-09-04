Endless’ten sanal ofis çözümü
Endless Office CEO’su Özdemir, sanal ofis sektörünün fiziki ofise ihtiyaç duymayan birçok iş kolunun kurtarıcısı olacağını söyledi.
Salgınla birlikte çalışma dünyasına yönelik uygulamalar artıyor. İş yaşamının gündemine giren sanal ofis hizmetleri de büyüyen alanlar arasında.
Endless Office CEO’su Gökmen Özdemir, “Sanal ofis sektörünün gözle görülür bir şekilde hızla büyüdüğünü söyleyebilirim. 3 yılda fiziki ofise ihtiyaç duymayan birçok iş kolunun kurtarıcısı olacağını öngörüyoruz” dedi.
Gökmen Özdemir, “Sanal Ofis ayrıcalığıyla fiziki bir ofise gitmeksizin vergi levhası üzerinde göstereceğiniz yasal adres, posta, kurye, kargo bildirimi ve takibi, şirketinize özel telefon numarası ve IP adresi, ayda 10 saat toplantı odası kullanımı, 4 ayrı lokasyonda toplantı rezervasyonu opsiyonu ve en önemlisi stopajdan muafiyet gibi avantajları sunan Endless Off ice çözüm ortağınız olacak” diye konuştu.