Endüstriyel mutfakta dünyayla yarışıyoruz

Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD) tarafından düzenlenen ikinci Büyük Sektör Buluşması, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde başladı. Bakan Yardımcısı Turagay, sektörün üretimini ve ihracatını her yıl artırdığını belirterek, gurur verici bir tablo ile karşılaştıklarını söyledi.

Sektörün dünya pazarında önemli bir aşamaya geldiğini vurgulayan Turagay, şöyle devam etti: “Nereye gitsem orada gördüğüm ürünler yerli mi yoksa yabancı markalar mı diye bakıyorum. Çünkü yerli ürünleri her yerde görür hale geldik. Sektörün ihracatı gurur verici boyutta. Ticaret Bakanlığı olarak sanayicimizi haksız rekabete, düşük faturalı ithalata karşı korumak ve aynı zamanda ihraç mallarının en uygun şekilde pazarlanması için buradayız.”

Mutfak sektöründe özellikle turizmin önemli olduğuna işaret eden Turagay, özellikle bu yıl turizm sektörünün yeni bir rekora imza atmasının beklendiğini söyledi. Bu yıl için 60 milyon ziyaretçi, 56 milyar dolar turizm geliri hedeflendiğini dile getiren Turagay, “Yeni yatak kapasitesi demek yeni restoranlar, yeni oteller demek, sektöre olan talebin artması demek, bu da üretim gücümüzün ve ihracat potansiyelimizin artması demek” ifadesini kullandı.