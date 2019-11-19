Endüstriyel otomasyonda son yeniklikler vitrine çıkıyor

19 Kasım 2019

Yüksek teknoloji seviyeli sektörlerde katma değeri yüksek ürünlerin yurtiçinde üretimine odaklanan Türkiye sanayisi gözünü ihtisas fuarlarına dikti. Rekabetçi fiyatlarla sundukları yeni ürünleri uluslararası alıcılarla buluşturmak isteyen firmaların gözdesi bu yıl yine WIN EURASIA olacak. 12 -15 Mart tarihlerinde düzenlenecek WIN EURASIA fuarına hazırlanan KOBİ’ler de 2020 yılı portföylerini ilk kez İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi’nde sergileyecek. Dünya genelinden 80 bin kişiyi ağırlamaya hazırlanan WIN EURASIA, Türkiye’nin Sanayide Dijital Dönüşüm alanındaki gücüne sahne olacak.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi yürüten Türkiye’de, Ar-Ge ve inovasyona yapılan yatırımların KOBİ’lerin teknolojik gelişimini yukarı taşıdığına dikkat çeken Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Alexander Kühnel, Türkiye’deki şirketlerin dijital dönüşümünü heyecanla takip ettiklerini söyledi. Türkiye’nin endüstriyel alandaki gücünü tüm dünyaya gösterdiği vitrinin WIN EURASIA olduğuna dikkat çeken Kühnel şunları söyledi:

“Teknolojik yenilikleri yakalamak ve küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla Sanayide Teknoloji Hamlesi başlatan Türkiye, bu yıl dijital dönüşüm sürecine odaklandı. Küresel ticarette yeni bir dönem başlatan dijital teknoloji, KOBİ’lerin üretim maliyetlerini de önemli ölçüde azaltacak. Teknolojik verimliliğini artırmayı hedefleyen endüstriyel otomasyon sanayicileri yapacakları yatırımlarla, verimliliği daha da yukarı taşıyacak. 12 - 15 Mart tarihlerinde düzenleyeceğimiz WIN EURASIA, Türkiye’deki sanayicilerin bu alanda ihtiyaç duyduğu akıllı üretim uygulamalarına ve öne çıkan teknolojilere ev sahipliği yapacak.”

Yerli firmaların dijital dönüşüm sürecine entegre olması ve yüksek teknoloji kapasitesiyle küresel pazarlara açılabilmesi vizyonuyla düzenlenen WIN EURASIA Fuarı’nın 2020 yılındaki konsepti Sanayide Dijitalleşme olacak. Endüstriyel otomasyon sanayiinin dijital dönüşüm sürecinde ihtiyaç duyduğu otomasyon, dijitalleşme, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik gibi teknolojik gelişmeler bu fuarda görücüye çıkacak.

“WIN EURASIA yılın en önemli etkinliği”

Dijital sanayi üretiminin en önemli bileşeninin endüstriyel otomasyon sistemleri olduğunu belirten ENOSAD - Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği Başkanı Hasan Basri Kayakıran, Türkiye sanayisinin dijitalleşmesi noktasında WIN EURASIA’nın katkılarına dikkat çekerek şunları söyledi: “İleri teknoloji üreten, kullanan ve Türkiye sanayisinde dijital dönüşüme öncülük eden bir sektörün sözcüsü olarak, tüm imalatçı sektörlerin teknoloji yatırımlarını sürdürmesi ve uluslararası rekabet gücünü arttırması gerektiğine inanıyoruz. Geleceğin teknolojilerinin yerli üreticilere tanıtılması konusundaki başarılı çizgisini uzun yıllardır sürdüren WIN EURASIA Fuarını bu açıdan yılın en önemli etkinliği olarak görüyor ve destekliyoruz”.

WIN EURASIA Fuarının Sanayide Dijitalleşme uygulama örnekleriyle bir paylaşım ve iş birliği platformu sunduğuna dikkat çeken Kayakıran, “Kendi teknolojisini üretecek ve geliştirecek olan bir Türkiye idealinde, endüstriyel otomasyon sektörü büyük öneme sahiptir. Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği olarak üye markalarımızla birlikte her yıl olduğu gibi WIN EURASIA’da yerimizi alacağız. Yeni ürünler geliştirme ve çözümler sunma noktasında fuarın sağladığı tüm imkânları sonuna kadar değerlendireceğiz” dedi.

“Türkiye sanayisi 5G teknolojisiyle tanışacak”

Otomasyon sistemlerinin gelişiminin, sanayide dijitalleşen ülkelere önemli fırsatlar sunduğunu belirten Kühnel, dijital dönüşümle birlikte Türkiye’deki sanayicilerin yüzde 15’e varan verimlilik artışı yakalayacağını belirterek şunları söyledi;

“Türkiye için dijital dönüşüm rekabet gücü, sürdürülebilirlik ve katma değeri yüksek üretim anlamına geliyor. İmalat sanayinin dijital dönüşüm sürecinde, rekabet edebilir pozisyonda olması için ileri teknolojilerden verimli, etkili ve etkin bir şekilde faydalanmak gerekiyor. WIN EURASIA fuarında tüm teknolojik yenilikleri Endüstri 4.0 Festival Alanı’nda uygulamalı olarak görücüye çıkaracağız. Türkiye’nin önde gelen kurum ve kuruluşlarıyla işbirlikleri geliştirdik. Gelecek yıl Türkiye sanayinde ilk gerçek zamanlı 5G uygulamasını İstanbul’da sergileyeceğiz. IAMD EURASIA katılımcılarının da yer alacağı proje kapsamında, Sanayide Dijitalleşme ve IoT ile 5G’nin sanayii entegrasyonuna odaklanacağız.”



İmalat sanayiinin tüm bileşenleri WIN EURASIA’da

Ulusal ve uluslararası firmaların; robot, otomasyon teknolojisi, IT çözümleri ve yazılımların yanı sıra network platformlarını de sergileyebileceği WIN EURASIA, imalat sanayinin tüm bileşenlerini bir araya getirecek. Sac işlemeden metal şekillendirme teknolojilerine; otomasyon hizmetlerinden elektrik ve elektronik ekipmanlara; hidrolik ve pnömatik hizmetlerden tesis içi lojistiğe kadar geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm eko-sistem 12 – 15 Mart 2020 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde bir araya gelecek.