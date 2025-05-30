Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dün katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bayraktar, açıklamalarında elektrik ve doğal gaza zam gelip gelemeyeceğini de açıkladı.

Bakan Bayraktar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada gelecek birkaç ay içinde elektrik ve doğalgaza yönelik fiyat artışı planlanmadığını söyledi.

Elektrik ve doğal gaza zam yapılacak mı?

Bayraktar, elektrik ve doğal gaza zam yapılıp yapılmayacağı dair soru üzerine, şunları söyledi:,

"Bu yaz içerisinde elektrik tarafında bir düzenleme yapmayı planlamıyoruz. Doğalgaz tarafında uzun zamandır bir düzenleme yapılmadı. Oradaki destek rakamları yüzde 70'lere geldi. Doğalgazı tekrar değerlendirebiliriz ama önümüzdeki bir iki ay içerisinde görünmüyor."

'Faturaların yüzde 97'si destekleniyor'

Türkiye'de elektrik abonelerinin yüzde 97'sinin faturalarının desteklendiğini aktaran Bayraktar, "Vatandaşın ödediği faturanın ortalama yüzde 54'ünü devlet karşılıyor" dedi.

Son iki yılda toplam 9 milyar liranın üzerinde destek olduğunu söyeleyen Bayraktar "2025'te doğalgaz ve elektrikteki toplam destek 600 milyar lirayı aşacak" değerlendirmesinde bulundu.