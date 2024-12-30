Enerji Bakanı Bayraktar: "Cari açığı azaltmak için yer altı kaynaklarımız ekonomiye kazandırılmalı"

Enerji konusunda 2024 yılını değerlendiren ve gelecek yıl atılacak adımlara yönelik açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yer altı kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasının önemine değindi ve bu adımın cari açığı azaltma ve istihdama katkı sağlama açısından kritik olduğunu dile getirdi.

Madencilik sektöründe de yapısal reformlara odaklandıklarını vurgulayan Bakan, 2025'e kadar enerji sektöründe izin süreçlerini hızlandırmanın en önemli reform alanlarından biri olacağını söyledi ve ekledi: "Yeni fiyat ve desteklerimizin yine Orta Vadeli Program'da olduğu şekilde verimli hale gelmesi, destek programının o anlamda etkinliğini artırmayla alakalı fiyatlamada yapacağımız düzenlemeler söz konusu. Belli tüketim seviyelerinin üzerindeki tüketimlerin enerjinin gerçek maliyetleriyle karşılanması konusu, ki abonelerin aslında sadece yüzde 3'ünü etkileyen, ama tüketimin yüzde 17'sini etkileyecek bir düzenleme."

GAP Bölgesi'nde petrol üretimi artıyor

Bayraktar, GAP bölgesinde enerji yatırımlarının önemine işaret ederek, "Şırnak, özellikle enerji ve petrol üretimi açısından önemli bir il haline geldi. Günlük petrol üretimimiz bugün itibarıyla 70 bin varilin üzerine çıkmış durumda ve bu üretim ekonomiye yaklaşık 2 milyar dolar direkt katkı sağlıyor" dedi.

Suriye'de enerji işbirliği gündemde

Türkiye'den bir ekibin Şam'daki enerji altyapısının değerlendirilmesi için çalışma yaptıklarını söyleyen Bayraktar, Suriye ve Lübnan'ın elektrik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ilk etapta Türkiye'den elektrik ihracatı yapılabileceğini dile getirdi ve Suriye'nin enerji kaynaklarının ekonomiye kazandırılması konusuna ilişkin, "Heyetimizin içerisinde bu anlamda petrol ve doğal gazla ilgili yapılabilecekleri görmek üzere bir temsilci grubumuz da var. Onlar da 2011 öncesinde 350 bin varillere ulaşan günlük petrol üretimi olan Suriye bugün neler yapabilir, onunla ilgili ilk çalışmaları yapmış olacaklar" dedi.

Kış dönemine yönelik sıkıntı görmüyoruz

İran'da devam eden enerji krizine ilişkin soruyu da yanıtlayan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı: "İran'da enerji krizi gündemde, özellikle elektrik ve doğal gazda. İran, şu an itibarıyla mevcuttaki yükümlülüğünü tam olarak yerine getiremiyor, yani doğal gaz sözleşmemizin yaklaşık yüzde 60'ı, yüzde 50'si civarında bir akış var. Türkiye'de kış döneminde herhangi bir sıkıntı öngörmüyoruz, bu anlamda gerekli tedbirleri almış durumdayız. İran'da söz konusu kriz maalesef derinleşerek devam ediyor."