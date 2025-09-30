Enerji filosu güçleniyor! Bakan Bayraktar açıkladı: İki ikiz sondaj gemisinden ilki Türkiye’ye geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerji filosuna katılan iki yeni sondaj gemisinden ilkinin Mersin Taşucu’na ulaştığını duyurdu.

12 bin metreye kadar sondaj yapabilecek

2024 yılında Güney Kore’de inşa edilen 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi, 12 bin metreye kadar sondaj yapabilme kapasitesine sahip. 228 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde olan gemide helikopter pisti bulunuyor ve 200 personelin konaklayabileceği yaşam alanı mevcut.

Akdeniz’de görev alacak

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Filomuza kattığımız iki yeni sondaj gemimizden ilki Mersin Taşucu’na ulaştı. 12 bin metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip gemimiz Akdeniz’deki operasyonlarımızda görev yapacak.” ifadelerini kullandı.

İkinci gemi yıl sonuna kadar gelecek

Bayraktar ayrıca, “İkinci sondaj gemimiz de yıl sonuna kadar ülkemize ulaşacak. Böylece Türkiye, dünyanın en büyük 4. derin deniz sondaj filosuna sahip olacak. Bu hamle, enerjide tam bağımsızlık hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın göstergesi” dedi.

Türkiye’nin enerji filosu büyüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Temmuz ayında açıkladığı hamleyle, Türkiye’nin derin deniz sondaj gemisi sayısı 4’ten 6’ya çıkarılmış oldu. Hâlihazırda Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han gemileri Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nda görev yaparken, Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemileri de aktif faaliyetlerine devam ediyor.

Yeni gemilerin filoya katılmasıyla Türkiye, 11 destek gemisi, bir inşaat gemisi ve yüzer üretim platformuyla birlikte enerji arama kapasitesinde dünya çapında en güçlü ülkelerden biri konumuna yükselecek.