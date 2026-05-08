Enerji fiyatları küresel devlerin rekor kâr elde etmesini sağladı

Orta Doğu'da devam eden çatışmaların ekonomik sonuçları netleşirken dev şirketlerin kazançları dikkat çekiyor. Küresel piyasalarda yükselen enerji fiyatları hane halkı bütçelerini zorlarken belirli sektörlerde rekor kâr rakamları kaydedildi.

Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasıyla birlikte enerji sevkiyatları Şubat ayı sonunda durma noktasına gelmişti. Bu durum piyasalarda sert dalgalanmalara yol açarken özellikle Avrupa merkezli petrol devleri bu süreçten kârlı çıktı.

Enerji fiyatları petrol şirketlerinin bilançolarını destekledi

BP yılın ilk üç ayında kârını iki katından fazla artırarak 3,2 milyar dolara çıkardı. Şirket yönetimi bu performansın arkasında ticaret biriminin gösterdiği başarının yattığını bildirdi.

Shell de piyasa beklentilerini aşarak ilk çeyrek kârını 6,92 milyar dolar olarak açıkladı. TotalEnergies ise dalgalı piyasa koşullarının etkisiyle kârını 5,4 milyar dolara taşıdı.

Beklentiler aşılırken ticaret hacimleri kârlılığı artırdı

ABD devleri ExxonMobil ve Chevron'un kârları Ortadoğu'daki tedarik sorunları nedeniyle bir miktar geriledi. Ancak her iki şirket de beklentilerin üzerinde kâr bildirdi.

ABD merkezli dev bankalar da bu süreçte kârlarını önemli ölçüde artırdı. JP Morgan'ın ticaret birimi 2026 yılının ilk çeyreğinde 11,6 milyar dolar ile rekor gelir elde etti.

Bankanın bu performansı en yüksek ikinci çeyreklik kârına ulaşmasını sağladı. Bank of America ve Morgan Stanley gibi devleri kapsayan grupta toplam kâr 47,7 milyar dolara ulaştı.

Yatırımcıların riskli varlıklardan kaçarak güvenli limanlara yönelmesi işlem hacimlerini yukarı çekti. Uzmanlar savaşın yarattığı belirsizliğin ticari işlemlerde yoğunluk yarattığını belirtti.

Savunma sanayii ve yenilenebilir enerji sipariş rekoru kırdı

Çatışma ortamı savunma sanayiine olan talebi doğrudan artırdı. Hava savunma sistemleri ve askeri donanım yatırımları Avrupa ile ABD genelinde hız kazandı.

BAE Systems bu yıl satış rakamlarında güçlü bir büyüme beklediğini duyurdu. Lockheed Martin ve Boeing gibi savunma devleri ilk çeyrek sonunda rekor sipariş birikimine ulaştı.

Enerji fiyatları küresel sermaye yatırımlarını şekillendiriyor

Fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltma ihtiyacı yenilenebilir enerji sektörüne olan ilgiyi destekledi. Trump yönetiminin yerli fosil yakıt üretimini teşvik etmesi bile bu alandaki rüzgarı tersine çevirmedi.

Orta Doğu'daki gerilim küresel ekonomide maliyetleri yükseltirken sermayenin enerji fiyatları odaklı stratejik alanlara kayması devam ediyor. Enerji fiyatları ve artan risk iştahı sadece bu çeyreği değil yıllık uzun vadeli yatırım trendlerini de şekillendirerek küresel piyasalardaki dengeyi yeniden kuruyor.