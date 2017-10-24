Enerji fiyatları yıl sonuna kadar artacak

24 Ekim 2017

Enerji piyasasında gün öncesi spot piyasada fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Spot piyasada 16-22 Ekim haftasında, bir megavat saat elektriğin fiyatı bir önceki haftaya göre yüzde 2 artış göstererek 167,2 TL oldu. Piyasada bir megavat saat elektriğin fiyatı bir önceki hafta 163,8 TL ortalamalarındaydı.

Enerji üretiminde doğalgaz ilk sırada

Enexion’un hazırladığı rapora göre geçtiğimiz hafta toplam üretim içinde doğal gazın payı yüzde 47, kömürün payı yüzde 34, yenilenebilir kaynakların payı ise yüzde 17 oldu.

Tezgahüstü piyasalarda geçtiğimiz hafta kasım ayı baz yükü 166,3 TL/MWh, aralık ayı baz yükü 186,5 TL/MWh, ocak ayı baz yükü ise 185,0 TL/MWh seviyelerinden işlem gördü.

"Sanayi kuruluşları yıl sonuna kadar ulusal tarifeden alım yapmalı"

Spot enerji piyasalarında yükselişin yıl sonuna kadar devam edeceğini belirten Enexion Enerji Danışmanlık Türkiye Genel Müdürü ve Enerji Uzmanı Ceren Özdal, sanayi kuruluşlarının ulusal tarifeden alım yapmalarının şu andaki parametreler doğrultusunda daha ekonomik olduğunu açıkladı.

Özel sektördeki tedarikçilerin ulusal tarifeden daha uygun fiyat vermelerinin şu süreçte mümkün olmadığını vurgulayan Özdal, sanayicilerin yeni yılda bu gibi durumlardan etkilenmemeleri için sözleşmelerini yaparken sabit fiyattan uzun dönemli alım yapmamaya dikkat etmeleri gerektiğini bildirdi.

Kaynak: Foreks