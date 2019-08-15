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‘Enerji’ için beyin takımı hamlesi

Enerji Bakanlığı, 328 üniversite mezununu iş garantili yurt dışı eğitimine gönderiyor. Bunlardan 231’i nükleer, 84’ü madencilik, 13’ü de enerji verimliliği alanında eğitim alacak.

‘Enerji’ için beyin takımı hamlesi
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