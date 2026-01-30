Enerji ithalat faturası aralıkta azaldı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, Aralık 2025'te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 gerileyerek 6 milyar 63 milyon 397 bin dolar oldu. Veriler, Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine dayandırıldı.

Buna göre Türkiye'nin toplam ithalatı, Aralık 2025'te 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 10,7 artışla 35 milyar 674 milyon 397 bin dolar olarak gerçekleşti.

Toplam ithalat içinde enerji kalemi olarak sınıflandırılan "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumlar" 6 milyar 63 milyon 397 bin dolarlık pay aldı.

Enerji faturasında yıllık bazda düşüş

Aralık 2024'te enerji ithalatı 6 milyar 803 milyon 930 bin dolar seviyesindeydi. Böylece enerji faturasında yıllık bazda yüzde 10,9'luk düşüş kaydedildi.

Öte yandan aynı dönemde ham petrol ithalatı yüzde 18,8 artarak 2 milyon 872 bin 809 tona yükseldi.