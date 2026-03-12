Enerji krizi Avrupa'yı sarsıyor: AB'de enflasyon ve büyüme alarmı

Orta Doğu'da devam eden gerilim AB'yi de sarsarken AB Ekonomi Şefi Valdis Dombrovskis, bu yıl enflasyonun yüzde 3 sınırını aşabileceği uyarısında bulundu. 2026 yılına yönelik ekonomik büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizyonun kaçınılmaz olduğun aişaret eden Dombrovskis, geçen yıl sonunda yüzde 1,4 olarak tahmin edilen büyüme hızının, 0,4 puanlık bir kayıpla daha düşük bir seviyede gerçekleşeceğini öngördü.

Tahminlere göre doğal gaz fiyatlarının yılın geri kalanında megavat-saat başına yaklaşık 75 euro seviyesinde kalması, 2026 için yüzde 2,1 olarak öngörülen enflasyonu 0,7–1 puan artırabilir.

Avrupa Merkez Bankası faiz artırabilir

Enerji maliyetlerindeki yükselişin yanı sıra savaşın finansal piyasalar, ticaret yolları ve tedarik zincirleri üzerindeki etkilerinin de ekonomiyi baskılaması öngörülüyor. Artan enflasyon riski nedeniyle yatırımcılar, Avrupa Merkez Bankası'nın bu yıl içinde faiz artırabileceği beklentisini güçlendirmiş durumda.

ECB'nin bir sonraki kritik toplantısının 19 Mart tarihinde yapılması planlanırken, piyasa analistleri bu tarihte henüz bir faiz artışı kararı çıkmasını beklemiyor. Ancak enflasyonun hedeflerin üzerinde seyretmeye devam etmesi durumunda, bankanın gelecekteki hamlelerinin daha şahin bir yöne evrilebileceği belirtiliyor.

Ekonomik görünümde iyileşme ve riskler

Valdis Dombrovskis, maliye bakanlarına yaptığı sunumda son dönemdeki ekonomik göstergelerin sonbahar dönemine kıyasla daha olumlu bir tablo çizdiğini de aktardı. Güncel veriler ışığında, ekonominin bu yıl yüzde 1,5 ve gelecek yıl yüzde 1,6 oranında büyüme kaydedebileceği yönündeki beklentiler paylaşıldı.

Buna rağmen, iyileşen ekonomik görünüme karşın Orta Doğu'daki savaşın seyri en büyük risk faktörü olarak kalmaya devam ediyor. AB yetkilileri, jeopolitik risklerin enerji arzı ve fiyat istikrarı üzerindeki etkilerinin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.