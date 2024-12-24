Enerji krizi kapıda mı? Avrupa gaz depoları 3 yılın en hızlı tüketim döneminde!

Avrupa Birliği, kış aylarının başlamasıyla birlikte gaz depolarındaki stokları hızla tüketmeye başladı. 2021 enerji krizinden bu yana ilk kez, gaz depoları bu denli hızlı bir şekilde boşalıyor. Soğuk hava dalgalarının etkisi ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatındaki düşüş, talebin artmasına yol açtı.

Depolama seviyeleri hızla düşüyor

Financial Times’ın Gas Infrastructure Europe (GIE) verilerine dayandırdığı habere göre, AB ülkelerindeki gaz depolama sahalarının doluluk oranı, Eylül sonunda dolum sezonunun bitmesinden bu yana yaklaşık yüzde 19 oranında azaldı. Bu düşüş, önceki iki yıldaki tek haneli oranlarla kıyaslandığında oldukça dikkat çekici.

Geçmişte, normalin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve yüksek fiyatların talebi baskılaması, depoların doluluk oranını kış aylarında yüksek tutmuştu. Ancak bu yıl, hem talebin artması hem de ithalattaki düşüşler depolardaki azalmayı hızlandırdı.

“Depolara daha fazla güveniliyor”

Avrupa gaz fiyatlandırma şirketi Argus Media’nın Başkanı Natasha Fielding, Avrupa’nın bu kış yeraltı depolama tesislerine önceki yıllara kıyasla çok daha fazla güvendiğini belirtti. Fielding, “Sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatındaki düşüşü telafi etmek ve artan talebi karşılamak için Avrupa, depolarını hızla tüketiyor” dedi.

Depolama Seviyeleri endişe veriyor

AB’nin gaz depolarındaki doluluk oranı şu anda yüzde 75 seviyesinde. Bu oran, Rusya’dan yapılan ithalata bağımlılığın azaltılmaya çalışıldığı dönemin 10 yıllık ortalamasının biraz üzerinde. Ancak geçen yılın Aralık ayı ortasında depolama seviyeleri yüzde 90’a yakındı. Bu hızlı düşüş, enerji güvenliği konusunda yeni endişeleri gündeme getiriyor.

Rusya ve ithalat bağımlılığı

Batı Avrupa hükümetleri, 2022 yılında Rusya’dan yapılan gaz ithalatını azaltma çabalarını artırmış, LNG ithalatına ağırlık vermişti. Ancak bu yıl, küresel LNG arzındaki daralma ve Asya pazarlarının artan talebi, Avrupa’nın ithalatını sınırladı.

Avrupa’nın gaz stoklarının kalan kış aylarında nasıl yönetileceği ve bu düşüş trendinin ne kadar süreceği merak konusu. Enerji güvenliği, önümüzdeki dönemde Avrupa gündeminin merkezinde yer almaya devam edecek.