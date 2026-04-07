Enerji piyasaları tepetaklak: WTI fiyatı 4 yıl sonra Brent'in üzerine çıktı

Orta Doğu'daki savaş küresel petrol piyasalarında dengeleri değiştirdi. Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanma günlük yaklaşık 14 milyon varillik arzın devre dışı kalmasına yol açarken küresel piyasada arz şokunu derinleştirerek fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskıyı artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran açıklamaları da petrol fiyatlarında dalgalanmayı artırdı.

WTI , Brent'in üzerinde işlem görüyor

WTI'ın varil fiyatı 2 Nisan'ı yüzde 11'in üzerinde artışla 111,54 dolardan kapatırken, gün içinde 113,97 dolara kadar yükseldi. Aynı gün Brent petrol yüzde 7,8 artışla 109,03 dolardan kapanırken, WTI Mayıs 2022'den bu yana ilk kez Brent'in üzerinde işlem gördü.

Bugün de saat 10.25 itibarıyla Brent vadeli işlemleri yaklaşık yüzde 1,6 artışla varil başına 111,41 dolara yükselirken, WTI yüzde 2,6 artarak 115,02 dolara ulaştı.

Acil teslim ihtiyacı WTI'yı öne çıkıyor

Piyasa analistlerine göre, söz konusu fiyat farkı klasik arz-talep dengesiyle açıklanamayacak ölçüde yapısal bir değişime işaret ediyor. Deniz yoluyla taşınan küresel arzı temsil eden Brent petrol, Hürmüz Boğazı'ndaki aksamalardan doğrudan etkilenirken, boru hatlarıyla taşınabilen WTI'ın fiziki erişilebilirliği daha yüksek kaldı. Bu durum, WTI'ı yatırımcılar açısından alternatif bir gösterge haline getirdi. Aynı zamanda WTI, ABD'nin bölgedeki askeri duruşuna yönelik beklentilerin de fiyatlandığı bir enstrümana dönüştü.

Öte yandan, petrol piyasasında "backwardation" olarak adlandırılan yapının derinleşmesi de arz sıkışıklığının önemli göstergeleri arasında yer alıyor. Yakın vadeli kontratların ileri vadeli kontratlara göre daha yüksek fiyatlanması, piyasada fiziki petrole erişimin zorlaştığına işaret ediyor.