Enerji projeleri için 18 ilde acele kamulaştırma

Kamulaştırmaya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Adana, Ankara, Aydın, Bartın, Bilecik, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Karabük, Kastamonu, Konya, Manisa, Muğla, Osmaniye, Sivas ve Zonguldak sınırları içinde tesis edilecek ve kararın ekindeki haritada adı, kamulaştırma bilgileri ve güzergahı gösterilen enerji nakil hattının yapımı amacıyla, söz konusu güzergaha isabet eden taşınmazlar, elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, "154 kV Ömerli RES TM-Brş. (Çanta RES TM-Silivri TM) Enerji İletim Hattı” projesi güzergahına isabet eden taşınmazlarda direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.