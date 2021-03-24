Enerji sektöründe 2 halka arz yolda

OSMAN KILIÇ/İSTANBUL

Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından Vodafone Business ana sponsorluğunda hibrit olarak düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi ‘Yeni Dünyaya Hazır Mıyız?’ ana temasıyla başladı. Etkinliğin ikinci paneli olan ‘Enerjide Yeni Dengeler’ oturumunda konuşan Enerji Ticareti Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Doğan Enerji CEO’su Burak Kuyan, Galata Wind olarak sadece yenilenebilir enerjide olacaklarını, 3 yılda mevcut kapasiteyi 2 katına çıkarmayı hedeflediklerini belirterek “Galata Wind temettü potansiyeli yüksek, kar dağıtan bir şirket. Halka arz sürecindeyiz. Zamanlamalarda revizyon olabilir ama yatırım iştahımız devam ediyor” diye konuştu.

Aynı panelde konuşan Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan da Biotrend Enerji’nin halka arza hazırlandığını belirterek, “SPK’dan ön onaylarımızı aldık. 2021’in ilk yarısında halka arzımızı tamamlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

"9 bin ton çöp işliyoruz"

Kuyan ayrıca enerji pazarında uzun vadeli plan yapamaz duruma geldiklerini; matematiğin çalışmadığı ve öngörülerin daha fazla öne çıktığı bir döneme girdiklerinin altını çizdi. Doğan ise "Türkiye’de her gün kişi başına 1 kilo çöp üretiliyor. Bu, günde 80 bin ton işlenebilecek potansiyel demek. Bunun 45 bin tonu işlem görüyor, 9 bin tonunu biz işliyoruz” dedi.

SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkan Anar Mammadov ise “Tedarik zincirleri kırıldı, rafineriler üretim kıstı, sektör olumsuz etkilendi. Bu durum müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için farklı bakış açıları geliştirmemize neden oldu. Örneğin jet yakıtına talep sıfırlanınca biz bunu yüzde 100 motorine çevirdik, çünkü Türkiye’de bu alanda açık vardı” ifadelerini kullandı.

Sanko Enerji CEO’su Hakan Yıldırım da ülke olarak enerjide yeni bir denge oluşturmak isteniyorsa daha fazla ortak akla başvurulması gerektiğini söyledi.

“2008 yılındaki gibi bir türbülans bekliyorum”

‘Kamuda Değişim Ajandası’ panelinde konuşan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, “Ben önümüzdeki dönemde 2008 yılındaki gibi bir türbülans bekliyorum. Bu elbette bizi de etkileyecek. Bunun bu defa kurumsal bir eksiklikten olmayacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Dünya genelinde bütün borçların reel değere düşürülmesi gerektiğini de söyleyen Aşan, “Global olarak ya ciddi bir iflas ya da ciddi bir enflasyon olacak, bu çok net. Dünya ciddi bir enflasyon sürecinden geçecek, eğer geçmezse bu borçlar ödenebilecek seviyede değil” dedi. 2022’nin ortasına doğru İstanbul Finans Merkezi’nin faal hale gelebileceği bilgisini de veren Aşan, “Burada yer alacak firmalara istisnalar sağlanacak fakat 10 yıl kurumlar vergisinden muaf olması haberlerindeki gibi bir durum pek mümkün değil” değerlendirmesinde bulundu.

Panelde konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ise “Bizim bir insan yönetebilme modeline ihtiyacımız var. Bu gelişmiş ülkelerde yapılıyor. Bizde de bu alanda Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi kuruldu” diye konuştu.

Dijitalleşme hizmeti

Dijitalleşme ile birlikte gelişmekte olan ülkelerin de bu alanda üretim gerçekleştirebildiğini aktaran Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, "Biz de bu alanda yer alıyoruz. Vatandaşa dijitalleşme kapsamında e-devlet hizmet veriyoruz. Amacımız bu hizmetleri herkesin kullanabilmesini sağlamak” ifadelerini kullandı.

E-devlette vatandaşların her şeyi yapabilir durumda olmasını amaçladıklarını açıklayan Koç, “Burada 5 binden fazla hizmet veriyoruz. Konu bazlı bütünleşik hizmete de geçtik. Yapay zekaya yönelik çalışmalarımız da sürüyor” diye konuştu. Çok taraflı ticaret sisteminin ticareti çok fazla etkileyeceğini düşündüklerini bildiren Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur da “Dijital dönüşüme uyarlanmaya ve kamudaki şekillenmeye ulaşacağız diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Odaklarının ihracat ve ithalat süreçlerinin kolaylaştırılması olduğunun altını çizen Batur, “Bu alanda geçtiğimiz dönemde de çalışmalar yaptık. Salgınla birlikte 10 yılda gerçekleşecek dijitalleşme daha kısa sürede hayata geçti. Bu da bize çok büyük avantajlar sağladı” açıklamasında bulundu.



ZORLU, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ŞARJ AĞINI KURDU

Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, “2020’yi yatırımlara hazırlık yılı olarak değerlendirdik. Bizim hedefimiz özellikle jeotermalde büyümek. Dünya değişiyor, her alanda buna uyum sağlamak gerekiyor. Örneğin elektrikli araçları Türkiye’ye getirmek adına büyük yatırım yaptık, Türkiye’nin en büyük elektrikli araç şarj ağını kurduk. Önümüzdeki dönemde belki 20-30 bin ek lokasyona ihtiyacımız olacak. Bu girişimimizi yakın dönemde yurtdışında da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.