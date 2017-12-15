Enerji sektöründe kasımda 86 şirket kuruldu

15 Aralık 2017

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), kasım ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerine göre, geçen ay Türkiye'de toplam 10 bin 44 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi faaliyete geçti, 2 bin 671 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi de kapandı.

Kasımda kurulan şirketlerin 45'i elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında, 41'i madencilik ve taş ocakçılığı alanında faaliyet gösterecek.

Geçen ay kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı da elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 12, madencilik ve taş ocakçılığında 6 oldu.

Böylece, kasımda söz konusu sektörlerde 86 şirket ve 18 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Ekimde bu alanlarda faaliyet göstermek üzere 112 şirket ve 16 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.

Geçen ay elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe faaliyet gösteren 85 şirket ile 4 gerçek kişi ticari işletmesi de kapandı.

Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe ise 9 şirket ile 3 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetlerine son verdi.

Kaynak: AA