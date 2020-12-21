Enerji sektöründeki olumsuz hava 2021’de daha da artacak

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) düzenlediği online toplantıda konuşan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Dr. Fatih Birol, koronavirüs salgınıyla birlikte ekonominin ciddi bir şekilde olumsuz etkilendiğine ve enerji sektörünün şimdiye kadarki en büyük şoku yaşadığını dile getirdi. 2021 yılında bu şokun etkisini daha da artıracağına vurgu yapan Birol, sektör özelinde ise en büyük etkiyi petrol endüstrisinin yaşadığına dikkat çekti.

Yenilenebilir enerjinin bu dönemde büyüyen bir alan olduğunu bildiren Birol, “Yenilenebilir enerjinin COVID bağışıklığı var. Diğerlerinin hepsinin küçülmesine rağmen yenilenebilir enerjide, güneş ve rüzgarda kısmi de olsa bir büyüme görüldü” şeklinde konuştu. 2021’de dünya enerjisinin gündeminin yenilenebilir enerji olacağını aktaran Birol, “Buna karşı dünya ne yapacak? Dünyada birçok ülke iklim değişikliğini önlemek için emisyon azaltma hedefleri koydu. Bu hedeflere ulaşmanın yolu da temiz enerji teknolojilerini daha fazla kullanmaktan geçiyor. Yatırımcılar bunu görüp ona göre yatırımlarını yapacaklar, bu büyük bir sinyal. Bundan kaçış yok. Yenilenebilir enerji yatırımları zaten hızlı gidiyor, ama bu katlanarak artacak” dedi.

"Doğal gazda düşüş beklenebilir”

Dünyada ve Avrupa’da doğalgaz fiyatlarının düşük seviyelerde seyrettiğine ve böyle devam edeceğini aktaran Birol, Türkiye’nin de Rusya ile mevcut kontratları aşağı çekme zamanının yaklaştığına dikkat çeken Birol, “Doğalgaz fiyatlarında düşüş beklemek gerçekçi olacaktır” şeklinde konuştu. Petrol fiyatlarının oldukça düşük olduğunu ve kısa süre içinde yükselebileceğini de düşünmediğini belirten Birol, “Piyasada büyük bir belirsizlik var, talepte toparlanma zaman alabilir. Stok fazlalığı da var. Doğal gazda da benzer bir durum var. Petrol ve doğalgazın toplam enerji pastasındaki payı azalacak ama dünyanın hala bunlara ihtiyacı olacak” diye konuştu.

“Petrol ve doğalgaza bağlı ülkelerde ekonomik ve sosyal sorunlar yaşanabilir”

Öte yandan pandemi süreciyle yaşanan mevcut durumun birkaç önemli etkisi olacağına değinen Birol, öncelikle ekonomisi petrol ve doğalgaza bağlı ülkelerde görülen ciddi ekonomik sorunların ileride büyük sosyal ve siyasi sorunlara yol açabileceğine vurgu yaptı. Kömürde yaşanan düşüşe de dikkat çeken Barış, “Yenilenebilir enerjiye ilgi öyle arttı ki, kömürdeki düşüşün geri dönülemez bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte elektrik üretiminde kömür hala önemli bir rol oynuyor” diye konuştu. Enerji verimliliği alanında başarılı olan ülkelerin gerekli mevzuatları çıkarmakla kalmayıp bunların hayata geçirilmesini sıkı bir şekilde denetleyip sağlayan ülkeler olduğunu vurgulayan Birol, “Son derece basit bir şey ama enerji verimliliğinin en zor tarafı mevzuatları çıkarmak, takip etmek ve cezalandırmak. Çok sıkı bir denetim işini gerektiriyor. Biraz meşakkatli bir iş ama bence son derece önemli bir konu. Türkiye’nin bu konuda atması gereken çok önemli adımlar bulunuyor” dedi.

"Enerji verimliliği konusu doğal gaz keşfi kadar önemli”

Enerji verimliliğinin sahip olduğu büyük potansiyel ile en önemli yakıt olduğunu bildiren Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Dr. Fatih Birol, enerji verimliliği konusunun en az Türkiye’nin Karadeniz’deki Sakarya sahasında yaptığı doğal gaz keşfi kadar önemli olduğunu ifade etti.