Enerji şirketi Shell'in 2025 karı yüzde 22 geriledi

Şirket, 2025'in son çeyreği ve tamamına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Shell'in yılın dördüncü çeyreğindeki kârı 3,3 milyar dolarla önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 geriledi. Bu dönemdeki kârı 3,5 milyar dolar olan piyasa beklentisinin de altında kaldı.

Petrol fiyatlarındaki düşüş kârı etkiledi

Shell'in bu dönemde kârındaki azalmada, düşük seyreden petrol fiyatları etkili oldu. Şirket, geçen yılın tamamı için ise 18,5 milyar dolar net kâr açıkladı. Bu miktar, Shell'in bir önceki yıldaki kârına göre yüzde 22 azaldı. Shell, hisse geri alım programına devam ederek 2026'nın ilk çeyreği için 3,5 milyar dolarlık hisse geri alım programını duyurdu.

Shell Üst Yöneticisi (CEO) Wael Sawan, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, 2025'in Shell genelinde güçlü operasyonel ve finansal performansın görüldüğü, ivmenin hızlandığı bir yıl olduğunu belirtti.

5 milyar dolarlık maliyet tasarrufu

Sawan, 2022'den beri 5 milyar dolarlık maliyet tasarrufu sağladıklarını dile getirerek, "Dördüncü çeyrekte, makroekonomik koşulların zayıflamasına ve kazançların düşmesine rağmen, nakit akışı sağlam kaldı ve bugün, temettüde yüzde 4 artış ve 3,5 milyar dolarlık hisse geri alımı açıklıyoruz. Bu, en az 3 milyar dolarlık hisse geri alımının gerçekleştiği 17. çeyrek oldu." ifadelerini kullandı.