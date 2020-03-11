Enerji ve hizmet sektörü yapılandırma dalgasına hazırlanıyor

11 Mart 2020

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'ın üretimi yükselteceğini açıklamasının ardından zaten oldukça borçlu olan petrol ve gaz arama ve üretme şirketlerinin geleceğiyle ilgili endişelerin artmasıyla haftasonundan bu yana üçte bir oranında geriledi.



Credit Suisse yatırımcı notunda "Bu haftasonu petrol piyasalarında meydana gelen gelişmeler riskin tekrar fiyatlandırılmasına ve artan not düşürmelere neden olacak ek bir olumsuzluk teşkil ediyor" ifadeleri yer aldı.



Koronavirüs salgını küresel piyasaları çalkalandırmaya devam ediyor ve yatırımcıları zor durumda bırakıyor. ABD borsaları, 2008 finansal krizinden bu yana Pazartesi günü ilk defa en büyük günlük kaybını verdi.



Borç batağında olan hizmet sektöründeki şirketler de koronavirüs nedeniyle turizmin azalmasından ve artan harcamalardan olumsuz etkileniyor. Fitch'e ve borç yapılandırma uzmanlarına göre havayolları, gemi turu şirketleri, sinemalar, oyun firmaları ve otel zincirleri olumsuz gidişattan en çok etkilenen sektörler arasında yer alıyor. (REUTERS)