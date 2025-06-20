Teklifin maddeleri üzerinde söz alan İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, teklifin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecindeki ön kontrol mekanizmasını ortadan kaldırdığını savundu.

Uz, "Bu teklifin kanunlaşması halinde 'işlemler başladı, durdurulması yatırımı engeller' gibi argümanlarla da karşılaşılması olağan hale gelecek. Zamanla ÇED, bir formaliteye dönüşecek yani iş böyle olunca bu sefer 'Ben ilgili yerlerden izinleri bu bağlamda aldım, ÇED de artık verilmek zorunda' gibi bürokrasi üzerinde de baskı oluşturacak. Yatırım kaçmasın diye bu gerekçelerde ÇED lehine değil yatırım lehine karar alınması baskısı oluşacak." diye konuştu.

DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk ise kanun teklifinin ekinde yer alan kroki ve koordinat listelerinin doğrudan Muğla Yatağan, Kemerköy ve özellikle Akbelen gibi bölgelerdeki zeytinlik alanları hedef aldığını öne sürdü.

Teklifin 11. maddesiyle zeytinlik alanlarda madencilik yapılabilmesinin önünün açıldığını, zeytinciliğin ıslahı hakkındaki kanunun fiilen yok sayıldığını belirten Çubuk, "Geçici 45. madde ile Akbelen ve çevresindeki zeytinlikler istisna düzenlemelerle doğrudan madenciliğe açılacak. Zeytinlerin taşınması veya eş değer alanlara bahçelere kurulması gibi önerilerle zeytincilik kanunu baypas ediliyor." dedi.

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan da teklifin 1. ve 3. maddesine yönelik eleştirilerde bulundu.

Yatırımcının, ÇED süreci devam ederken başka kurumlara teşvik, onay, izin ve ruhsat için teklif kabul edildiğinde daha erken başvurabileceğine işaret eden Doğan, "Diyelim ki ÇED süreci erken tamamlandı, bu durumda başvurduğu diğer kurum 'ÇED olumlu' kararı almış bir yatırım için olumsuz bir karar verebilecek mi? Bu durum bu kurumlar için bir baskı oluşturmayacak mı?" ifadesini kullandı.

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, teklifin gerekçesinde yer alan "ÇED gerekli değildir" ifadesinin kamuoyunda olumsuz bir algı yarattığını, bu ifadenin metinden çıkarılmasının uygun olacağını söyledi.

Çiler, "Bu düzenleme yalnızca bir cümle değişikliği gibi görünse de aslında çevresel etki değerlendirmesi sürecini fiilen işlevsiz hale getirmektedir. ÇED bir bürokratik prosedür değildir, ÇED bir geciktirme mekanizması hiç değildir; ÇED anayasal çevre hakkının güvencesidir, ÇED kamusal denetimin ve bilimsel değerlendirmenin aracıdır." şeklinde konuştu

Komisyonda, 21 saattir devam eden görüşmelerde teklifin ilk 7 maddesi kabul edildi.