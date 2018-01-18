Enerji ve madencilikte teşvikler katlandı

18 Ocak 2018

Geçen yıl tarım, imalat, hizmet, enerji ve madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin teşvik belgesi almaya hak kazanan projelerin toplam yatırım tutarı, yüzde 81 artarak 177 milyar 899 milyon lira oldu.

Bu dönemde enerji sektöründe teşvik belgesi düzenlenen projelerin sabit yatırım tutarı 101 milyar 522 milyon lira, madencilik sektöründe ise 2 milyar 162 milyon liraya ulaştı. Böylece, 2017'de söz konusu sektörlerdeki yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinin sabit yatırım tutarı, yüzde 254 artışla 103 milyar 684 milyon liraya çıktı. Bu tutar 2016'da toplam 29 milyar 268 milyon lira olarak belirlenmişti.

Enerji ve madencilikte düzenlenen teşvik belgesi sayısı ise geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 24 artarak 2 bin 440'a yükseldi.

2 bin 281'i tamamen yeni yatırım

Enerji ve madencilik yatırımları için düzenlenen teşvik belgelerinin 2 bin 281'i tamamen yeni yatırımlara verildi.

Teşvik belgelerinin 2 bin 250'si yerli, 31'i ise yabancı sermayeli yatırımlar için düzenlendi.

Belge alan yerli sermayeli yatırımların toplam tutarı 23 milyar 459 milyon lira, yabancı sermayeli yatırımların toplam tutarı ise 80 milyar 225 milyon lira olarak hesaplandı.

Enerji ve madencilik yatırımlarında sabit yatırım tutarı en yüksek proje, 76 milyar lira ile Akkuyu Nükleer AŞ'ye ait 4 bin 800 megavatlık nükleer güç santrali projesi oldu.

Yatırımlar içinde 2017'de sabit yatırım tutarı en yüksek ikinci proje, 3 milyar 850 milyon lira ile Hema Elektrik Üretim AŞ'ye ait bin 339 megavat kapasiteli termik-yerli kömür elektrik üretim tesisi olurken, bunu 1 milyar 998 milyon lira ile Kalehan Genç Enerji Üretim AŞ'nin 510 megavatlık hidroelektrik enerji santrali yatırımı izledi.

Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle söz konusu sektörlerde 11 bin 370 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.