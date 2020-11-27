Enerji ve sağlık sektöründe milyarlık iki yatırıma teşvik

Pandemi dönemindeki olumsuz koşullara rağmen, girişimcilerin yatırım iştahı hız kesmediği gibi, bu yılın 10 aylık döneminde teşvik belgeli sabit yatırım tutarı geçen yılın yüzde 20 üzerine çıkarak 171,2 milyar liraya yükseldi. Ekim ayında 1 milyar liranın üzerinde iki proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2020 yılı Ekim ayına ilişkin yatırım teşvik belgelerinin istatistiklerini açıkladı. Ekim’de 15 milyar 992 milyon liralık yatırım öngören 974 proje teşvik belgesine bağlandı. Bu yatırımlar kapsamında 26 bin 441 kişilik istihdam öngörüldü. Yatırımlarda 830 milyon 123 bin dolarlık ithal makine ve teçhizat kullanılacak.

Bu yılın ocak-ekim döneminde ise teşvik belgeli yatırımlar önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,6 artarak 142 milyar 35 milyon liradan, 171 milyar 299 milyon liraya yükseldi. Teşvik belgesine bağlanan yatırım sayısındaki artış, sabit yatırımdaki artışın çok daha üzerinde gerçekleşti ve yüzde 95,3’lük artışla 4 bin 268’den 8 bin 338’e yükseldi. 2020 Ocak-Ekim döneminde teşvik belgeli yatırımlar kapsamında öngörülen istihdam miktarı da yüzde 53,8 artarak 159 bin 62’den, 244 bin 776’ya çıktı. Öte yandan ekimde 692 milyon 407 bin liralık yatırım öngören 124 teşvik belgesi ise iptal edildi.

Ekim ayında 250 milyon lira ve üzerinde yatırım öngören 6 proje için teşvik belgesi düzenlendi. Bunların iki tanesi ise 1 milyar liranın üzerinde sabit yatırım içeriyor. Ekimdeki en yüksek yatırım teşvik belgesi, 1 milyar 437 milyon lira ile Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş için düzenlendi. Şirket, belge kapsamında elektrik dağıtım hizmeti gerçekleştirecek. İkinci büyük yatırım ise 1 milyar 325 milyon lira ile Vem İlaç A.Ş’den geldi. Vem İlaç, Tekirdağ’daki mevcut işletmesinde, onkolojik ilaç, hormon ilaçları, tedavi ve korumada kullanılacak ürün ile beşeri ilaç üretimi gerçekleştirecek.

ZN Çinko Rafineri A.Ş, İzmir’de çinko üretimi için 710 milyon 887 bin liralık, TT Tıbbi Malzeme A.Ş Düzce’de cerrahi eldiven üretimi için 500 milyon 630 bin liralık teşvik belgesi aldı.

Erdemir Zonguldak’ta kömür üretimi yatırımı için 346 milyon 118 bin liralık teşvik belgesi aldı. Bu kapsamda, yıllık 675 bin tonluk yeraltı kömür üretimi ve zenginleştirilmesi yatırımı gerçekleştirilecek. Enerjisa ise Adana’da linyit üretimi için 281 milyon 70 bin liralık yatırım teşvik belgesi aldı.

Dev yatırımlar

Ekimde enerji ve sağlık sektörlerine 1 milyar liranın üzerinde iki yatırım başvurusu onaylandı. Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş elektrik dağıtım hizmeti için 1 milyar 437 milyon liralık, Vem İlaç A.Ş ise Tekirdağ’da ilaç üretimi için 1 milyar 325 milyon liralık teşvik belgesi aldı.